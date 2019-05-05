Мистерия заказанных Банком Эстонии купюр в 200 евро: в банкоматах их не будет

Если зеленые купюры в 100 евро единственный в Эстонии будет выдавать в банкоматах LHV, то желтые 200 евро в Эстонии нигде в банкоматах не появятся. Тогда зачем их все-таки сюда массово заказали?

Доставленные в Банк Эстонии новые купюры второго поколения в 200 и 100 евро поступят в обращение 28 мая.

Начиная с этого дня люди смогут получить эти купюры в предлагающих услуги с наличными банковских конторах. Банк Эстонии выдаст новые купюры коммерческим банкам, откуда они двинутся дальше до предпринимателей, торговцев и потребителей, сообщил Банк Эстонии.

Swedbank не собирается начинать выдавать в банкоматах купюры в 200 евро, но банкоматы для взноса наличных будут принимать их.

"Банкоматы Swedbank принимают все номиналы, в том числе и в 200 евро. А выдаем мы купюры, на которые больший спрос, потому что количество кассет для наличных в банкомате ограничено, — сообщил Swedbank. — В других странах следуют такой же логике, потому что строение банкоматов такое же. Мы видим, что потребность есть, скорее, в купюрах помельче, и поскольку Европейский центробанк рекомендовал выдавать купюры до 50 евро, выдача купюр в 200 евро сейчас не планируется".

Кому могут понадобиться такие крупные купюры, что их заказали поддонами?