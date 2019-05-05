Мистерия заказанных Банком Эстонии купюр в 200 евро: в банкоматах их не будет(38)
Банк Эстонии вместе с другими центробанками заказал и купюры в 200 евро.
Банк Эстонии вместе с другими центробанками заказал и купюры в 200 евро.
Если зеленые купюры в 100 евро единственный в Эстонии будет выдавать в банкоматах LHV, то желтые 200 евро в Эстонии нигде в банкоматах не появятся. Тогда зачем их все-таки сюда массово заказали?
Доставленные в Банк Эстонии новые купюры второго поколения в 200 и 100 евро поступят в обращение 28 мая.
Начиная с этого дня люди смогут получить эти купюры в предлагающих услуги с наличными банковских конторах. Банк Эстонии выдаст новые купюры коммерческим банкам, откуда они двинутся дальше до предпринимателей, торговцев и потребителей, сообщил Банк Эстонии.
Swedbank не собирается начинать выдавать в банкоматах купюры в 200 евро, но банкоматы для взноса наличных будут принимать их.
"Банкоматы Swedbank принимают все номиналы, в том числе и в 200 евро. А выдаем мы купюры, на которые больший спрос, потому что количество кассет для наличных в банкомате ограничено, — сообщил Swedbank. — В других странах следуют такой же логике, потому что строение банкоматов такое же. Мы видим, что потребность есть, скорее, в купюрах помельче, и поскольку Европейский центробанк рекомендовал выдавать купюры до 50 евро, выдача купюр в 200 евро сейчас не планируется".
Кому могут понадобиться такие крупные купюры, что их заказали поддонами?
Например, едущие за границу покупать подержанный автомобиль могут предпочитать купюры покрупнее, потому что их удобнее носить с собой. Продающий цветы на улице торговец может ездить в Голландию за цветами, и там нужно быстро принимать решение о покупке и платить сразу — никакой оплаты по счету или предоплаты. Чем более крупные купюры с собой, тем удобнее путешествовать. Не все сделки можно совершить банковским переводом или карточным платежом.
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