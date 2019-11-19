"Мишка" поможет собрать средства для детских больниц Эстонии

Собравшая более миллиона евро благотворительная кампания ”Вместе легче” стартует в 17-

”Протянуть руку помощи тому, кто слабее — это один из самых прекрасных жестов, который может сделать человек. Все эти годы клиенты Selver дарят маленьким пациентам детских больниц радостные улыбки победителей. Мы крайне благодарны всем оказывающим поддержку, с чьей помощью больницы смогли приобрести необходимое диагностическое и лечебное оборудование, ведь это помогло сотням маленьких пациентов”, — сказала член правления AS Selver Кристи Ломп.

В ходе кампании прошлого года с помощью клиентов и партнеров по сотрудничеству было собрано 114 000 евро. Самая крупная сумма поддержки — 59 000 евро — была отправлена Таллиннской детской больнице. На эти деньги был приобретен новый электроэнцефалограф, с помощью которого измеряется электрическая активность мозга для диагностирования эпилепсии и назначения лечения от этой болезни.

Клиника Тартуского университета направила собранные 14 150 евро на приобретение матраса с подогревом для новорожденных и двух ламп фототерапии для новорожденных. Остальные собранные средства были распределены между другими детскими и родильными отделениями эстонских больниц.