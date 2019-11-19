"Мишка" поможет собрать средства для детских больниц Эстонии

Уже в 17-й раз Selver проведет имеющую давние традиции благотворительную кампанию ”Вместе легче”. На протяжении долгих лет с помощью данной кампании Selver поддерживает детские и родильные отделения больниц Эстонии, общий размер поддержки превысил миллион евро.
Собравшая более миллиона евро благотворительная кампания ”Вместе легче” стартует в 17-
”Протянуть руку помощи тому, кто слабее — это один из самых прекрасных жестов, который может сделать человек. Все эти годы клиенты Selver дарят маленьким пациентам детских больниц радостные улыбки победителей. Мы крайне благодарны всем оказывающим поддержку, с чьей помощью больницы смогли приобрести необходимое диагностическое и лечебное оборудование, ведь это помогло сотням маленьких пациентов”, — сказала член правления AS Selver Кристи Ломп.
В ходе кампании прошлого года с помощью клиентов и партнеров по сотрудничеству было собрано 114 000 евро. Самая крупная сумма поддержки — 59 000 евро — была отправлена Таллиннской детской больнице. На эти деньги был приобретен новый электроэнцефалограф, с помощью которого измеряется электрическая активность мозга для диагностирования эпилепсии и назначения лечения от этой болезни.
Клиника Тартуского университета направила собранные 14 150 евро на приобретение матраса с подогревом для новорожденных и двух ламп фототерапии для новорожденных. Остальные собранные средства были распределены между другими детскими и родильными отделениями эстонских больниц.
В этом году Selver с помощью клиентов и партнеров будет собирать средства на то, чтобы помочь с приобретением роботизированной руки для Таллиннской детской больницы, нового фибробронхоскопа для отделения детской интенсивной терапии клиники Тартуского университета, а также вспомогательных средств, которые крайне необходимы в повседневной работе детских и родильных отделений центральных больниц Пярну, Курессааре, Хийумаа, Ида-Вирумаа, больниц Нарвы, Вильянди, Южной Эстонии, Валга, Йыгева, Раквере, Пылва, Ярвамаа, Ляэнемаа и Рапла.
В период с 19.11.2019 по 02.01.2020 можно внести свой вклад в благотворительную кампанию ”Вместе легче”, купив в Selver благотворительный шоколад, светоотражатель, воду Haage, капсулы для стирки Mayer All Care, продукцию Tartu Mill или Kalev Maiuspala.
Пожертвование можно оставить и в пунктах сбора пожертвований, расположенных в магазинах Selver, либо сделать пожертвование при помощи пульта SelveExpress. Кроме этого, в период действия кампании Selver со своей стороны добавляет на благотворительность 1 цент с общей суммы каждой покупки. Кампанию ”Вместе легче” можно также поддержать по телефонам для пожертвований 900 7021 (сумма пожертвования — 5 евро) и 90 7022 (сумма пожертвования — 10 евро).
В двадцати магазинах Selver внимание к специальной серии продукции в рамках кампании будет привлекать талисман ”Мишка”, сшить и одеть которого помогли студентки специальности ”сестринское дело” Таллиннской высшей школы здравоохранения (фотограф: Хендрик Осула).
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