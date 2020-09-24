Миру грозит дефицит бананов

Извержение вулкана Сангай в Эквадоре поразило 55 тысяч гектаров банановых культур в стране, 30% продукции будет потеряно, сообщает издание El Comercio.

Отмечается, что от пепла пострадали полтора миллиона коробок фруктов, что соответствует 25−30% от объёма экспортируемой продукции.

— Теперь рабочие на местах должны тщательнее трудиться, чтобы предотвратить потерю продукта, — пояснил координатор кластера Хуан Хосе Понс.

Однако по расчётам экспертов, до 30% продукции точно будет потеряно. От этого в большинстве своём пострадают Россия, страны Европы и Ближнего Востока, куда Эквадор поставляет фрукты.

Извержение вулкана Сангай началось 20 сентября. Столб дыма поднимался на высоту до 10 километров. Пеплом покрылись жилые дома и посевы на территории 83 тысяч гектаров. Из-за активности был закрыт международный аэропорт в Гуаякиле.

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