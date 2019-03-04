Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант

Эти цифры взяты из двух докладов, опубликованных 19 и 25 февраля британо-нидерландским нефтегазовым концерном Royal Dutch Shell. Первый посвящен главным образом перспективам использования сжиженного газа как топлива для судов и грузовых автомобилей, второй — Shell LNG Outlook 2019 — является очередным ежегодным прогнозом развития рынка СПГ.

Опираясь на два этих наиболее актуальных исследования, DW составила портрет "проснувшегося гиганта" — отрасли, с каждым годом играющей все более важную роль в мировой энергетике. Одна из ключевых причин: газ намного экологичнее других ископаемых энергоносителей — угля и нефти, что имеет большое значение, в частности, для Китая, борющегося с загрязнением воздуха в больших городах.

Первопроходцами были американцы и британцы



Начнем с азов. СПГ получают при значительном охлаждении самого обычного природного газа, добытого либо традиционным способом, либо методом гидроразрыва пласта из сланцевых пород (сланцевый газ). Сама технология сжижения не нова, ее изобрел еще в 1895 году немецкий ученый и предприниматель Карл фон Линде (Carl von Linde), основатель компании Linde. Однако широкомасштабный переход мировой газовой промышленности на эту технологию начался лишь столетие спустя.

Правда, первые коммерческие операции со сжиженным природным газом были осуществлены в США еще в начале 40-х годов прошлого века, оттуда же в 1959 году отправили первую партию американского СПГ в Европу. Ее приняла Великобритания. В 1964 году началась эксплуатация первого танкера-газовоза, специально построенного для транспортировки СПГ, он курсировал между первым экспортным терминалом в Алжире и Соединенным Королевством.

Так что в Европе у британцев — самый давний опыт использования этого вида топлива. Не случайно именно в Великобритании, в графстве Кент на юго-востоке страны, находится крупнейший европейский терминал по приему СПГ Isle of Grain. Его резервуары рассчитаны на 1 миллион кубометров газа (мощность крупных импортных терминалов составляет обычно несколько сотен тысяч кубометров).

Рынок СПГ похож на рынок нефти



Кстати, именно в этот перевалочный пункт танкер Christophe de Margerie доставил 27 декабря 2017 года самый первый сжиженный газ с проекта "Ямал СПГ", реализуемого международным консорциумом во главе с российской компанией "Новатэк". Отсюда этот газ, срочно перекупленный у первоначального заказчика, ушел в охваченный резкими холодами Бостон, став тем самым первой партией СПГ, поставленной из России в США.

Этот эпизод стал яркой иллюстрацией коренного преимущества сжиженного газа: его производитель (владелец) имеет возможность гибко реагировать на изменения спроса, оперативно направляя или перенаправляя свой товар по морю с одного континента на другой.

В этом смысле рынок СПГ, стремительное развитие которого началось в 1990-х годах, куда больше похож на мировой рынок нефти, чем на традиционную торговлю трубопроводным газом, который экспортируют (в основном по суше) только туда, куда проложены магистральные газопроводы. А их протяженность из соображений рентабельности обычно не превышает 4 тысячи километров. Среднестатистический маршрут СПГ-танкера составил в 2017 году 15,5 тысяч километров.

Возможность трансконтинентальных поставок газа в сжиженном виде коренным образом меняет облик мировой газовой промышленности. Ведь крупными игроками в отрасли становятся страны, которые в силу своей отдаленности от важнейших рынков сбыта в Азии и Европе (Австралия, Нигерия) и/или из-за своего островного характера (Индонезия, Тринидад и Тобаго) не могли стать поставщиками трубопроводного газа, а теперь экспортируют СПГ, пользуясь все более многочисленными и все более крупными судами-газовозами. В результате растет глобальное предложение — и резко обостряется конкуренция.

Основные поставщики для Европы — Катар, Алжир и Нигерия