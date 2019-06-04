Мировой автопром за год удвоил инвестиции в выпуск электромобилей

Ведущие автопроизводители мира ускоренными темпами наращивают инвестиции в производство электромобилей: всего за год они практически удвоились. В то же время капиталовложения в модернизацию и расширение производства автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) быстро сокращаются.

Итог года: 8,4 миллиарда евро и 26 проектов



К такому выводу пришли эксперты немецкого отделения британской консалтинговой компании Ernst & Young (EY) в исследовании, опубликованном 3 июня во Франкфурте-на-Майне. Они проанализировали опубликованные данные 16 крупнейших немецких, японских, американских и южнокорейских автомобильных компаний. Китайские автостроители из-за недоступности необходимой статистики не учитывались.

Согласно исследованию, в 2018 году автостроители трех континентов объявили по всему миру о начале 118 инвестиционных проектов в традиционном автостроении на общую сумму в 22,4 млрд евро. Это на 16 процентов меньше, чем годом раньше.

В то же время капиталовложения в создание новых и расширение действующих мощностей по выпуску электромобилей фактически удвоились: они выросли на 97 процентов до 8,4 млрд евро и были направлены на 26 проектов. В эту сумму не включены средства на научные исследования и конструкторские разработки.

Для сравнения: в 2015 и 2016 годах, по данным EY, инвестиции в выпуск автомобилей на электрической тяге составляли всего по 1 млрд евро, причем речь шла тогда соответственно о 2 и 3 проектах.

Немецкий автопром — главный инвестор, Китай — главный получатель