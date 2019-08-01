Минувший квартал стал самым успешным в истории программы э-резидентства

За первое полугодие от компаний, созданных в рамках программу поступило в виде налогов и госпошлин свыше семи миллионов евро.

”Результаты текущего года показывают, что программа привлекла успешных предпринимателей со всего мира, которые создают в Эстонии бурно растущие предприятия”, — отметил руководитель программы э-резидентства Отт Ваттер.

В 2019 году э-резиденты основали 248 новых платящих налоги в Эстонии компаний. В процентном отношении самая большая часть из них — 68 новых фирм — предлагают услуги программирования и консультирования в области инфотехнологий.

По словам Ваттера, начинающим предприятиям часто требуется по меньшей мере год, чтобы начинать приносить отдачу.

Начиная с момента запуска в конце 2014 года, в рамках программы 58 000 э-резидентов создали в Эстонии 7200 фирм, в которых работает примерно 1300 человек.