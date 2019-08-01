01.08.2019, 19:57

Минувший квартал стал самым успешным в истории программы э-резидентства


rus.delfi.ee
EST
Минувший квартал стал самым успешным в истории программы э-резидентства
EAS

Программа электронного резидентства за пять лет действия принесла Эстонии 25 миллионов евро непосредственного дохода. Минувший квартал был самым успешным в истории программы. С апреля 2019 года по июль предприятия, созданные по данной программе, дали стране почти 4 миллиона евро.

За первое полугодие от компаний, созданных в рамках программу поступило в виде налогов и госпошлин свыше семи миллионов евро.

”Результаты текущего года показывают, что программа привлекла успешных предпринимателей со всего мира, которые создают в Эстонии бурно растущие предприятия”, — отметил руководитель программы э-резидентства Отт Ваттер.

В 2019 году э-резиденты основали 248 новых платящих налоги в Эстонии компаний. В процентном отношении самая большая часть из них — 68 новых фирм — предлагают услуги программирования и консультирования в области инфотехнологий.

По словам Ваттера, начинающим предприятиям часто требуется по меньшей мере год, чтобы начинать приносить отдачу.

Начиная с момента запуска в конце 2014 года, в рамках программы 58 000 э-резидентов создали в Эстонии 7200 фирм, в которых работает примерно 1300 человек.

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