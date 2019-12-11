Министры получили домашнее задание: подготовить предложения по поддержке эстонского флага

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр финансов Мартин Хельме и министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару получили задание к назначенному на 28 января заседанию комиссии продумать и представить предложения, как сделать более эффективным управление морской экономикой и лучше поддержать предприятия морского сектора. Также члены комиссии договорились в сотрудничестве министерств ускорить рассмотрение необходимых международных конвенций и изменений к законодательству.
Вторым пунктом повестки для комиссия рассмотрела представленные министром внешней торговли и инфотехнологий Каймаром Кару варианты, как можно дополнительно снизить цены на электричество для крупных потребителей, чтобы повысить конкурентоспособность эстонской экономики и привлечь зарубежные инвестиции. Предложения касаются сетевых тарифов, платы за возобновляемую энергию и снижения акциза на электричество для крупных потребителей, имеющих сертификат об эффективном энергопотреблении.
Комиссия продолжит обсуждение конкретных предложений весной 2020 года, когда будут готовы анализ и предложения в области акцизов на электричество и газ.
Для справки:
- Правительственная комиссия по экономическому развитию под руководством премьер-министра Юри Ратаса собирается раз в месяц, чтобы получить представление о состоянии экономики и найти решения вопросов, требующих координации между министерствами.
- В комиссию по экономическому развитию входят министр предпринимательства и инфотехнологий, министр образования и науки, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр социальных дел и министр иностранных дел.
- Другие министры участвуют в заседании комиссии по приглашению премьер-министра, если рассмотрение темы предполагает их присутствие.
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