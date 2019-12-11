11.12.2019, 15:10

Министры получили домашнее задание: подготовить предложения по поддержке эстонского флага

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Lipu heiskamine Toompeal
Lipu heiskamine ToompealFoto: Hendrik Osula

На заседании во вторник правительственная комиссия по экономическому развитию получила обзор проблем, которые мешают привлекать суда под эстонский флаг, и дала министрам задание представить предложения по мерам поддержки судоходства к январскому заседанию комиссии.

Эстонская морская палата представила анализ проблем, которые мешают развитию морской экономики и, помимо прочего, не способствуют увеличению количества судов под эстонским флагом. По словам президента палаты Тармо Кыутса, решения требуют ряд вопросов из области морского права, а также проблемы, связанные с управлением.

Потенциал данной сферы ограничивают также более мелкие препятствия, такие, как, например, запрет на использование вооруженных иностранных охранников на эстонских судах. Кроме того, необходимо создать государственную систему финансовых гарантий для кораблестроителей и улучшить маркетинг самой идеи возвращения судов под эстонский флаг, а также доступных на берегу услуг. Член правления Tallink Кадри Ланд добавила, что в помощи государства нуждается не только торговый, но и пассажирский флот.

«Повышение статуса Эстонии как морской державы и привлечение кораблей под сине-черно-белый флаг – это приоритеты, вписанные в коалиционный договор, ради достижения которых нам необходимо постоянно сотрудничать. У этой сферы очень большой потенциал», - заявил председатель комиссии Юри Ратас.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр финансов Мартин Хельме и министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару получили задание к назначенному на 28 января заседанию комиссии продумать и представить предложения, как сделать более эффективным управление морской экономикой и лучше поддержать предприятия морского сектора. Также члены комиссии договорились в сотрудничестве министерств ускорить рассмотрение необходимых международных конвенций и изменений к законодательству.

Вторым пунктом повестки для комиссия рассмотрела представленные министром внешней торговли и инфотехнологий Каймаром Кару варианты, как можно дополнительно снизить цены на электричество для крупных потребителей, чтобы повысить конкурентоспособность эстонской экономики и привлечь зарубежные инвестиции. Предложения касаются сетевых тарифов, платы за возобновляемую энергию и снижения акциза на электричество для крупных потребителей, имеющих сертификат об эффективном энергопотреблении.

Комиссия продолжит обсуждение конкретных предложений весной 2020 года, когда будут готовы анализ и предложения в области акцизов на электричество и газ.

Для справки:

- Правительственная комиссия по экономическому развитию под руководством премьер-министра Юри Ратаса собирается раз в месяц, чтобы получить представление о состоянии экономики и найти решения вопросов, требующих координации между министерствами.

- В комиссию по экономическому развитию входят министр предпринимательства и инфотехнологий, министр образования и науки, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр социальных дел и министр иностранных дел.

- Другие министры участвуют в заседании комиссии по приглашению премьер-министра, если рассмотрение темы предполагает их присутствие.

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