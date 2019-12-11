Министры получили домашнее задание: подготовить предложения по поддержке эстонского флага

Эстонская морская палата представила анализ проблем, которые мешают развитию морской экономики и, помимо прочего, не способствуют увеличению количества судов под эстонским флагом. По словам президента палаты Тармо Кыутса, решения требуют ряд вопросов из области морского права, а также проблемы, связанные с управлением.

Потенциал данной сферы ограничивают также более мелкие препятствия, такие, как, например, запрет на использование вооруженных иностранных охранников на эстонских судах. Кроме того, необходимо создать государственную систему финансовых гарантий для кораблестроителей и улучшить маркетинг самой идеи возвращения судов под эстонский флаг, а также доступных на берегу услуг. Член правления Tallink Кадри Ланд добавила, что в помощи государства нуждается не только торговый, но и пассажирский флот.

«Повышение статуса Эстонии как морской державы и привлечение кораблей под сине-черно-белый флаг – это приоритеты, вписанные в коалиционный договор, ради достижения которых нам необходимо постоянно сотрудничать. У этой сферы очень большой потенциал», - заявил председатель комиссии Юри Ратас.