Министр заменила трех членов совета EAS: финансовые дела фонда были запутанными

Вместо председателя совета Эрки Мёлдера, а также членов совета Анто Лийвата и Кристель Волтенберг министр назначила членами совета Арви Лоссманна, Марко Померантса и Райна Эплера.

Все новые члены имеют опыт работы в предпринимательстве и руководящих органах коммерческих объединений.

”В лице новых членов мы вводим так сказать свежую кровь и региональное измерение”, — говорится в пресс-релизе министерства.

Портал Uued Uudised приводит любопытную цитату, которую Кинго добавила к словам благодарности покидающим совет членам. ”Некоторое время EAS сопровождают непонятные финансовые дела и решения, которые не в положительном ключе повлияли на имидж целевого учреждения”.

По словам Анто Лийвата, со стороны Кинго в его адрес упреков относительно сомнительных денежных дел не было. Он назвал достижением EAS то, что инвестиции в Эстонию выросли в то время, когда аналитики предрекали их потерю.

Министерство экономики и коммуникаций пообещало вскоре изданию ärileht.ee разъяснить, что имела в виду Кинго в своем комментарии для портала Uued Uudised.