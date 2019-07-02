Министр заменила трех членов совета EAS: финансовые дела фонда были запутанными

Вместо председателя совета Эрки Мёлдера, а также членов совета Анто Лийвата и Кристель Волтенберг министр назначила членами совета Арви Лоссманна, Марко Померантса и Райна Эплера.
Все новые члены имеют опыт работы в предпринимательстве и руководящих органах коммерческих объединений.
”В лице новых членов мы вводим так сказать свежую кровь и региональное измерение”, — говорится в пресс-релизе министерства.
Портал Uued Uudised приводит любопытную цитату, которую Кинго добавила к словам благодарности покидающим совет членам. ”Некоторое время EAS сопровождают непонятные финансовые дела и решения, которые не в положительном ключе повлияли на имидж целевого учреждения”.
По словам Анто Лийвата, со стороны Кинго в его адрес упреков относительно сомнительных денежных дел не было. Он назвал достижением EAS то, что инвестиции в Эстонию выросли в то время, когда аналитики предрекали их потерю.
Министерство экономики и коммуникаций пообещало вскоре изданию ärileht.ee разъяснить, что имела в виду Кинго в своем комментарии для портала Uued Uudised.
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