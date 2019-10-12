12.10.2019, 12:50

Министр юстиции: в ресторанах и магазинах возникли проблемы с эстоноязычным обслуживанием

 (13)
rus.delfi.ee
EST 7
Valitsuse pressikonverents, Raivo Aeg, Mart Helme, Taavi Aas
Justiitsminster Raivo Aeg.Foto: Tiit Blaat

Министр юстиции Райво Аэг сказал на пресс-конференции правительства, что в секторе обслуживания проблемным становится следование языковым требованиям. ”Работодатели должны обеспечить, чтобы работники отвечали элементарным требованиям”, — заявил он.

По словам министра юстиции Райво Аэга (Isamaa), проблемным является следование языковым требованиям в секторе обслуживания, пишут "Деловые Ведомости".

”Вы и сами заметили, что в ресторанах, кафе, даже магазинах возникли проблемы с эстоноязычным обслуживанием. Во многих случаях нельзя получить его и на английском языке. Это проблема, которую нельзя игнорировать. Работодатели должны обеспечить, чтобы работники отвечали элементарным требованиям. Нужно обслуживать на человеческом языке, а не разговаривать руками и ногами”, — сказал Аэг во время обсуждения предложений министра внутренних дел Марта Хельме по борьбе с использованием нелегальной рабочей силы.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: