Министр социальных дел Кийк о "клубничном скандале": единичный случай нельзя обобщать на весь сектор
На пресс-конференции правительства зашла речь об исследовании клубники от Maaleht. Министр социальных дел Танел Кийк сказал, что обнаружение химикатов указывает на то, что учреждения хорошую делают свою работу.
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