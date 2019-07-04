04.07.2019, 18:20

Министр социальных дел Кийк о "клубничном скандале": единичный случай нельзя обобщать на весь сектор


rus.delfi.ee
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Vabariigi Valitsuse pressikonverents 06.06.2019
Sotsiaalminister Tanel KiikFoto: Madis Veltman

На пресс-конференции правительства зашла речь об исследовании клубники от Maaleht. Министр социальных дел Танел Кийк сказал, что обнаружение химикатов указывает на то, что учреждения хорошую делают свою работу.

По его словам, это единичный случай, поэтому не стоит впадать в панику, имея дело с эстонской едой: "Эстонская еда, несомненно, чистая, а качество высокое — это показали различные исследования”.

Он верит, что эстонские фермера, в том числе и кто выращивает клубнику, являются честными и работящими людьми, которые стремятся предложить эстоноземельцам качественную еду.

Кийк пообщался с автором аудита Госконтроля и считает, что основная мысль рапорта заключается в том, что еда, которую можно купить в магазинах и которая произведена в Эстонии, отвечает высоким требованиям к качеству и является безопасной для здоровья.

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