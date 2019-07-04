Министр социальных дел Кийк о "клубничном скандале": единичный случай нельзя обобщать на весь сектор

По его словам, это единичный случай, поэтому не стоит впадать в панику, имея дело с эстонской едой: "Эстонская еда, несомненно, чистая, а качество высокое — это показали различные исследования”.

Он верит, что эстонские фермера, в том числе и кто выращивает клубнику, являются честными и работящими людьми, которые стремятся предложить эстоноземельцам качественную еду.

Кийк пообщался с автором аудита Госконтроля и считает, что основная мысль рапорта заключается в том, что еда, которую можно купить в магазинах и которая произведена в Эстонии, отвечает высоким требованиям к качеству и является безопасной для здоровья.