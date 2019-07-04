Министр социальных дел Кийк о "клубничном скандале": единичный случай нельзя обобщать на весь сектор(2)
На пресс-конференции правительства зашла речь об исследовании клубники от Maaleht. Министр социальных дел Танел Кийк сказал, что обнаружение химикатов указывает на то, что учреждения хорошую делают свою работу.
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