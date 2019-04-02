Министр Сиккут: гендерная разница в зарплатах — это лишь верхушка айсберга

Исходя из традиционных гендерных ролей как в Эстонии, так и во всем мире за близкими ухаживают в первую очередь женщины, что отражается на их работе и зарплате. Около 60% женщин и 40% мужчин ухаживают за своими близкими. В то же время, чем интенсивней необходимость в уходе, тем больше процент женщин. По словам министра Сиккут, государство внедрило более гибкую систему родительского отпуска и пособий, а также создало дополнительное количество мест по уходу за детьми для того, чтобы родители могли работать с частичной занятостью, а также более равномерно распределять между собой нагрузку по уходу за ребенком. ”Возможность работать вместе с ребенком хотя бы частично помогает сократить прерывания карьеры, что влияет в свою очередь на сокращение гендерной разницы в зарплатах”, — отметила министр.

Исследования гендерной разницы в зарплатах показали, что не всегда можно найти причины этой разницы. С одной стороны, гендерная разница в зарплатах может быть обусловлена низкой мотивацией, что нельзя измерить, а с другой стороны — дискриминацией на рынке труда.

”Для того, чтобы сократить неравенство в обществе, возникшее из-за гендерного разрыва в зарплатах, нам всем необходимо приложить усилия”, — сказала министр.

Неравенство между женщинами и мужчинами как на рынке труда, так и в трудовой жизни, в том числе и гендерная разница в зарплатах, усугубляют неравенство между женщинами и мужчинами и в других жизненных сферах. Заработная плата для большинства людей является основным или даже единственным источником дохода, которая влияет на размер пособий и пенсии, а также на уровень жизни человека. Из-за гендерной разницы в зарплатах женщины часто финансово менее защищены и зависят от своего партнера, что считается триггером семейного насилия. Также в научной литературе большую гендерную разницу в зарплатах связывают с меньшей продолжительностью жизни мужчин, так как для содержания семьи мужчины часто вынуждены работать, превосходя свои возможности.

Для сокращения сегрегации министерство социальных дел в 2019-2020 гг. проведет исследование, цель которого заключается в разработке и пилотировании новых решений для привлечения девочек и женщин в сферу информационно-коммуникационных технологий.

ТОП

На протяжении последующих трех лет ученые Таллиннского университета совместно с учеными из Таллиннского технического университета и Департамента статистики будут изучать неизвестные причины гендерного разрыва в зарплатах. Цель — улучшить знания о формировании разрыва в зарплатах и разработать средства и потенциальные решения для устранения проблемы. Исследование финансирует Европейский фонд регионального развития по заказу Эстонского научного агентства и Министерства социальных дел в рамках программы RITA.

Проверьте себя, сможете ли заметить гендерное неравноправие? Пройдите тест и узнайте, как на вас влияют различные стереотипы.