Министр сельской жизни ушел в отпуск, фермеры недовольны: у нас тут самый разгар кризиса, немедленно пустите украинцев в страну!

В открытом письме от Союза производителей клубники, Союза садоводов и Палаты сельского хозяйства и торговли указано, что жители Эстонии были бы рады возможности поесть клубнику, выращенную на эстонской земле и собранную трудолюбивыми украинцами.

Представители сельского хозяйства отмечают, что эстоноземельцы на подобную работу не пойдут, так как она их не интересует, но зато они заинтересованы в том, чтобы покупать и есть клубнику.

Жители Эстонии тоже работают а полях, но их слишком мало. Кроме того, высокие выплаты Кассы по безработице по сокращению не мотивируют потерявших работу людей идти работать в поле.

"Слова министра внутренних дел Марта Хельме о предпочтении рабского труда оскорбляют представителей сельского хозяйства. И запугивание, что "праздник закончится" — унизительно и неуместно. Такое правительство не заботится ни о своем народе, ни о сельском хозяйстве", — указано в письме. Они подчеркивают, что работа в поле — это честный труд и хорошая зарплата.

По словам представителей сектора, если правительство не сможет в кризисной ситуации адекватно действовать, то тонны урожая испортятся, эстонской клубники в продаже не будет, а производители разорятся.

Отдельно производители обращаются к министру сельской жизни Арво Аллеру: "Начинайте действовать, и побыстрее! Наступили последние мгновения! У нас тут самый разгар кризиса, а вы в отпуске?! Немедленно вернитесь в свой кабинет и приступайте к работе!"

"Дорогие политики, члены правительства, вы готовы вместе с нами в качестве сезонных рабочих собирать клубнику? Если нет, то, пожалуйста, позвольте другим людям сделать свою работу, чтобы гарантировать обеспечение Эстонии едой", — подчеркивают представители сельского хозяйства.

"Правительства Финляндии, Швеции, Германии, Польши и Великобритании провели переговоры и заключили договоры по обмену рабочей силы с правительством Украины. Они отстаивают интересы своих работников сельского хозяйства, так почему Эстонии не может? В чем наша проблема?" — вопрошают фермеры.

По их словам, надо брать пример с Финляндии, где на время сезонных работу пустят в страну 4500 иностранных работников сельскохозяйственного сектора.