14.02.2020, 08:00

Министр сельской жизни: подорожает земля на 10%, 15% или 50%? Правительство пока что не приняло конкретное решение

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Rauno Volmar

На инфочасе Рийгикогу Урмас Круузе задал министру сельской жизни Арво Аллеру вопрос о земельном налоге. Круузе спросил, повысится ли налог и, если ответ утвердительный, то насколько.

Круузе также попросил министра сельской жизни прокомментировать, соответствует ли по его мнению стоимость земли современным реалиям или же ее пора изменить.

Аллер ответил, что последняя очередная оценка земли прошла в 2001 году, т.е. почти 20 лет тому назад. За это время стоимость земли выросла. Министр уточнил, что определение стоимости земли и обложение ее налогом не входят в компетенцию Министерства по делам сельской жизни. Эти обязанности возложены на Министерство окружающей среды. Тем не менее, министерства активно сотрудничают друг с другом в этих вопросах.

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Министр Аллер отметил, что для местных самоуправлений важно, что очередная оценка земли состоится. ”Стоимость земли после очередной оценки, безусловно, возрастет. С увеличением стоимости повысятся и доходы местных самоуправлений. Насколько — это тема для последующих обсуждений. Последняя оценка, проведенная 20 лет тому назад, безусловно, дает веские основания для новых работ. Процесс должен быть постепенным. Оценку земли можно проводить с определенной периодичностью, будь то каждые четыре года или пять лет. Наше мнение о возможной стоимости земли — субъективно. Оценка земли могла бы проходить регулярно”, — сказал Аллер.

Министр добавил, что процент подорожания земли является предметом многочисленных обсуждений. ”Правительство пока что не одобрило какое-то конкретное решение, — подорожает ли земля на 10%, 15% или 50%”, — уточнил он.

Министр сельской жизни также ответил на вопрос Лаури Ляэнеметса о помощи проживающим в деревне.

Министр внутренних дел Март Хельме, и.о. премьер-министра, ответил на вопрос Эркки Келдо о внутренней безопасности, на вопрос Катри Райк о механизме справедливого перехода, на вопрос Юргена Лиги о миллионных требованиях против государства, на вопрос Урве Тийдус о позициях правительства, на вопрос Яака Юске о заграничной службе, на вопрос Йоко Алендер о сотрудничестве в правительстве, на вопрос Марко Михкельсона о Rail Baltic, на вопрос Ханно Певкура о благонадежности, на вопрос Аннели Аккерманн о сохранении культурного наследия и на вопрос Сигне Рийсало о высшем образовании.

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