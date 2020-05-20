Министр сельской жизни — об украинских рабочих: Эстония не пойдет на такой риск, ввозя сезонных рабочих из третьих стран

Сезонные работы на полях вот-вот начнутся, почти на 800 гектарах в этом году созреет около 2000 тонн клубники. В открытом письме Союз производителей клубники, Союз садоводов и Палата сельского хозяйства и торговли призвала министра сельской жизни, который до 27 мая находится в отпуске, пустить в страну рабочих из Украины, иначе весь урожай сгниет на полях.

Представители сельского хозяйства подтвердили Delfi, что проблема касается не только клубники, а всего сектора. Обращение можно прочитать здесь.

Министр Аллер сообщил Delfi, что действительно находится в отпуске, так как конец чрезвычайного положения дал возможность немного перевести дыхание, но это не означает, что он не в курсе происходящего Аллер подтвердил, что работа идет.

Аллер сказал, что правительство понимает проблемы производителей, но главный приоритет на данный момент — здоровье жителей Эстонии. При принятии решений правительство исходит из мнений и прогнозов ученых.

"Ввоз сезонных рабочих из третьих стран был бы чрезмерным риском", — подчеркнул Аллер, — "Эстония не пойдет на такой риск, ввозя сезонных рабочих из третьих стран".

Министр подтвердил, что правительство не забыло о сельском хозяйстве и проблемой сейчас занимаются. Кроме того, сбор клубники начинается только во второй половине июня, и если Шенген откроет границы, то тогда можно будет принять новые решения.

Решение по открытию границ Шенгенского союза должна принять Еврокомиссия, и сейчас это назначено на 15 июня. Тогда правительство сможет действовать, исходя из ситуации, объяснил Аллер. Если уровень заражения коронавирусом будет оставаться низким, то тогда и Эстония откроет границы.