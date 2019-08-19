Министр сельской жизни: из-за дизельного топлива с биодобавками будут стоять автобусы

На прошлой неделе министр сельской жизни Март Ярвик сообщил на пресс-конференции правительства, что в сельском хозяйстве возникла новая проблема, так как новые комбайны останавливаются в поле из-за биодобавок в дизельном топливе: "Они часто останавливаются тогда, когда комбайн долгое время простаивал из-за дождя. Следовательно, топливо плохо смешано, биодобавка оседает на дне, засоряет фильтр. Это одна из тем, которую мы должны как можно быстрее обсудить с Министерством экономики и Министерством окружающей среды".

"Это только начало проблемы, когда станет прохладнее, биодобавка начнет забивать фильтры, тогда возникнет опасность для общественного транспорта и всех транспортных средств с дизельным мотором", – сказал Ярвик, который является магистром технических наук, когда-то руководил ремонтной мастерской и работал водителем автобуса.

Ярвик отметил, что Силы обороны не должны использовать топливо с биодобавками для своих транспортных средств. "Следовательно, предполагалось, что добавки могут вызвать проблемы", – сказал он.