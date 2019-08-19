19.08.2019, 14:57

Министр сельской жизни: из-за дизельного топлива с биодобавками будут стоять автобусы

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rus.delfi.ee
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Neste tankla Helsingis
Neste tankla HelsingisFoto: Tanel Meos

Использование дизельного топлива с биодобавками в Эстонии с наступлением холодов может вызвать более серьезные проблемы, чем засорение топливных фильтров комбайнов, при этом продавцы топлива считают, что для волнений нет причин, передает rus.err.ee.

На прошлой неделе министр сельской жизни Март Ярвик сообщил на пресс-конференции правительства, что в сельском хозяйстве возникла новая проблема, так как новые комбайны останавливаются в поле из-за биодобавок в дизельном топливе: "Они часто останавливаются тогда, когда комбайн долгое время простаивал из-за дождя. Следовательно, топливо плохо смешано, биодобавка оседает на дне, засоряет фильтр. Это одна из тем, которую мы должны как можно быстрее обсудить с Министерством экономики и Министерством окружающей среды".

"Это только начало проблемы, когда станет прохладнее, биодобавка начнет забивать фильтры, тогда возникнет опасность для общественного транспорта и всех транспортных средств с дизельным мотором", – сказал Ярвик, который является магистром технических наук, когда-то руководил ремонтной мастерской и работал водителем автобуса.

Ярвик отметил, что Силы обороны не должны использовать топливо с биодобавками для своих транспортных средств. "Следовательно, предполагалось, что добавки могут вызвать проблемы", – сказал он.

"Мы не можем комментировать утверждения министра без информации о том, какое топливо использовалось в сельскохозяйственной технике. По сути, то же самое могло случиться при использовании некачественного дизельного топлива в любую погоду. План правительства прекратить продажу топлива со специальной маркировкой сейчас добавляет тревожности фермерам. Таким образом, эти две темы могут быть связаны между собой", – сказала в свою очередь генеральный директор Circle K Eesti AS Кай Реало.

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