Министр: поправки к закону обеспечат выплату детского и семейного пособия более широкому кругу учащихся

Министр народонаселения Рийна Солман, представляя законопроект, отметила, что цель поправок — обеспечить всем учащимся младше 19 лет выплату детского пособия и в летние месяцы.

”Сегодня ребёнок, не имеющий среднего образования и обучающийся в основной школе, гимназии или профессиональной школе, имеет право на детское пособие вплоть до достижения 19-летнего возраста. К сожалению, государство не выплачивает детского пособия за летние месяцы тем, кто заканчивает весной класс гимназии или профессиональной школы и желает продолжить с осени обучение в другой школе или по другой специальности. Цель инициированного нами законопроекта — исправить это положение, чтобы за продолжающего осенью учёбу ребёнка семья получала бы детское пособие и за летние месяцы задним числом,” — сказала Солман.

Законопроект также вносит юридическую ясность в ситуацию, когда отец добивается дополнительного родительского пособия.

”Этим законопроектом выравнивается круг лиц, которые на основании закона о трудовом договоре имеют право на отцовский отпуск, и на основании закона о семейных пособиях — на дополнительную родительскую компенсацию отцу в соответствии с вступающей с 1 июля в силу редакцией закона. Согласно обоим законам в дальнейшем дополнительное родительское пособие для отца будет иметь право получать и супруг матери, второй усыновитель ребёнка, опекун или родитель попечительской семьи. Поскольку для лиц, состоящих в рабочих или служебных отношениях, предпосылкой получения дополнительного родительского пособия отца является пребывание в отцовском отпуске, важно, чтобы круг имеющих право на отпуск отца лиц был прописан и в законе о трудовом договоре,” — пояснила Солман. Сегодня в вышеупомянутых законах круг имеющих такое право лиц не отрегулирован одинаково. Поскольку для состоящих в трудовых или служебных отношениях лиц условием назначения дополнительной родительской компенсации отцу является нахождение в отцовском отпуске, важно, чтобы круг имеющих право на отцовский отпуск был прописан и в законе о трудовом договоре,” — пояснила Солман.