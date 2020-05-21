21.05.2020, 17:33

Министр: поправки к закону обеспечат выплату детского и семейного пособия более широкому кругу учащихся

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Министр: поправки к закону обеспечат выплату детского и семейного пособия более широкому кругу учащихся
Foto: Sven Arbet

Вчера в Рийгикогу прошел первое чтение законопроект о поправках к закону о семейных пособиях, в соответствии с которым дополняется порядок выплаты родительской компенсации, а детское пособие распространяется на не имеющую среднего образования молодежь в возрасте до 19 лет задним числом за летние месяцы, в случае если получатель продолжит учебу в тот же календарный год.

Министр народонаселения Рийна Солман, представляя законопроект, отметила, что цель поправок — обеспечить всем учащимся младше 19 лет выплату детского пособия и в летние месяцы.

”Сегодня ребёнок, не имеющий среднего образования и обучающийся в основной школе, гимназии или профессиональной школе, имеет право на детское пособие вплоть до достижения 19-летнего возраста. К сожалению, государство не выплачивает детского пособия за летние месяцы тем, кто заканчивает весной класс гимназии или профессиональной школы и желает продолжить с осени обучение в другой школе или по другой специальности. Цель инициированного нами законопроекта — исправить это положение, чтобы за продолжающего осенью учёбу ребёнка семья получала бы детское пособие и за летние месяцы задним числом,” — сказала Солман.

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Законопроект также вносит юридическую ясность в ситуацию, когда отец добивается дополнительного родительского пособия.

”Этим законопроектом выравнивается круг лиц, которые на основании закона о трудовом договоре имеют право на отцовский отпуск, и на основании закона о семейных пособиях — на дополнительную родительскую компенсацию отцу в соответствии с вступающей с 1 июля в силу редакцией закона. Согласно обоим законам в дальнейшем дополнительное родительское пособие для отца будет иметь право получать и супруг матери, второй усыновитель ребёнка, опекун или родитель попечительской семьи. Поскольку для лиц, состоящих в рабочих или служебных отношениях, предпосылкой получения дополнительного родительского пособия отца является пребывание в отцовском отпуске, важно, чтобы круг имеющих право на отпуск отца лиц был прописан и в законе о трудовом договоре,” — пояснила Солман. Сегодня в вышеупомянутых законах круг имеющих такое право лиц не отрегулирован одинаково. Поскольку для состоящих в трудовых или служебных отношениях лиц условием назначения дополнительной родительской компенсации отцу является нахождение в отцовском отпуске, важно, чтобы круг имеющих право на отцовский отпуск был прописан и в законе о трудовом договоре,” — пояснила Солман.

Вдобавок министр народонаселения напоминает о том, что начиная с нынешнего лета, выплата родительского пособия станет осуществляться более гибко. С 1 июля 2020 года получение родительского пособия можно будет приостанавливать на календарные месяцы и продолжать выплату всем получателям родительского пособия — как тем, кто только начинает получать родительскую компенсацию, так и тем, кто уже некоторое время её получает. Выплату родительского пособия можно приостановить и продолжить с момента достижения ребёнком возраста 70 дней и до того момента, когда ему исполнится 3 года.

Приостановка и возобновление возможны при условии, что родительское пособие нельзя назначать на более короткий период, чем на один месяц, за исключением первого и последнего месяца выплаты родительской компенсации. При продолжении выплаты родительского пособия его величина перерасчёту не подлежит.

Проектом уточняется выплата детского пособия подросткам старше 16 лет. Вдобавок законопроектом уточняется то, что родительское пособие можно приостанавливать и возобновлять только после того, как ребенку исполнится 70 дней.

Законопроект предусматривает и в Законе о трудовом договоре точный круг лиц, имеющих право на дополнительную родительскую компенсацию для отца по аналогии с очерченным во входящей в силу с 1 июля 2020 года редакции Закона о семейных пособиях кругом лиц. Согласно закону, право получать дополнительную отцовскую родительскую компенсацию имеют также супруг матери, второй усыновитель ребёнка, опекун или родитель семьи-попечительницы.

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