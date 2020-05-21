Министр ответил аграриям: украинцы могут быть хорошими работягами, но мы должны привлечь своих жителей

Приводим письмо министра с незначительными сокращениями.

"Уважаемые производители клубники и другие заинтересованные в иностранной рабочей силе земледельцы!

Благодарю за письмо. Как правило, открытое письмо направляют тогда, когда по другому общаться не представляется возможным. Мы с вами на протяжении всего кризиса проводили видеовстречи, где выслушивали все проблемы и предлагали их решения.

Чрезвычайное положение закончилось, но пандемия — нет. Здоровье людей по-прежнему является приоритетом правительства. Ситуация тяжелая не только у производителей клубники, но и, например, в туристическом хозяйстве. Но сейчас о положении в выращивании клубники.

Общественность тоже должна знать, что, по данным PRIA, в Эстонии клубника выращивается на продажу примерно на 600 гектарах. Большинство выращивает клубнику на четверти гектара и справляется без зарубежной рабочей силы. Самые большие проблемы у тех, кто делает это на площади свыше пяти гектаров, таких предпринимателей 28. Им нужно на сезон 50-100 временных рабочих. Всего на сбор клубники требуется примерно тысяча человек.

Правительство предложило разнообразные решения. Под влиянием пандемии и чрезвычайного положения число безработных в Эстонии многократно увеличилось, сейчас без работы почти 50 000 человек. Мы активно общались с Кассой по безработице, чтобы найти возможность для мотивации безработных, в том числе через подработку. Украинцы могут быть, как вы отмечаете, хорошими трудягами, но государство должно в первую очередь заботится о том, чтобы привлечь к работе своих жителей.

Говоря об иностранной рабочей силе, нужно повторить: по инициативе правительства принято решение, что иностранцы, чье разрешение на работу истекло, могут до 31 июля работать в аграрном секторе. Это полезное решение для обеих сторон. Приняты меры по информированию иностранцев об этой возможности.

Мы еженедельно составляем экономический анализ, в котором оцениваем риски и возможности. Все мы понимаем, что клубника на полях ждать не будет. Разумеется, мы делаем прогнозы, учитывая то, что Шенгенское визовое пространство откроется с середины июня. Границы откроются и для третьих стран, где пандемия под контролем. И тогда мы вернемся в ситуацию, где будут действовать обычные правила, в том числе и по иностранной рабочей силе.