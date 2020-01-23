Министр образования и науки: повышение зарплат учителей по-прежнему остается в приоритете

”Увеличение зарплат учителей по-прежнему остается в приоритете министерства образования и науки, и я рада отметить, что за последние пять лет средняя зарплата учителя в Эстонии выросла на 32 процента, а минимальная — на 39 процентов, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — По сравнению с другими странами ОЭСР, в Эстонии — самый быстрый темп роста зарплат учителей, и нам несомненно следует продолжать в том же духе”.

”Я очень рад, что выделением субсидий мы можем оказать поддержку местным самоуправлениям в повышении зарплат учителей, — сказал министр государственного управления Яак Ааб. — Для развития регионов очень важно наличие сильной образовательной сети и квалифицированных учителей, и обеспечить это местные самоуправления могут прежде всего предлагая конкурентноспособные и достойные зарплаты”.