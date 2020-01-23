Министр образования и науки: повышение зарплат учителей по-прежнему остается в приоритете

Согласно распоряжению, утвержденному сегодня правительством, между местными самоуправлениями будет распределена сумма субсидий на образование в размере 354 миллионов евро. Из них 285 миллионов евро составляют субсидии на зарплаты учителей, которые позволят поднять минимальную зарплату учителя до 1315 евро и создадут возможности для того, чтобы средняя брутто-зарплата могла составить 1540 евро.
”Увеличение зарплат учителей по-прежнему остается в приоритете министерства образования и науки, и я рада отметить, что за последние пять лет средняя зарплата учителя в Эстонии выросла на 32 процента, а минимальная — на 39 процентов, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — По сравнению с другими странами ОЭСР, в Эстонии — самый быстрый темп роста зарплат учителей, и нам несомненно следует продолжать в том же духе”.
”Я очень рад, что выделением субсидий мы можем оказать поддержку местным самоуправлениям в повышении зарплат учителей, — сказал министр государственного управления Яак Ааб. — Для развития регионов очень важно наличие сильной образовательной сети и квалифицированных учителей, и обеспечить это местные самоуправления могут прежде всего предлагая конкурентноспособные и достойные зарплаты”.
Общая сумма государственных субсидий, выделяемых местным самоуправлениям на содержание общеобразовательных школ, увеличится с 342 миллионов до 354 миллионов евро, в том числе субсидии, выделяемые на покрытие затрат, связанных с оплатой труда учителей, увеличатся с 275 миллионов до 285 миллионов евро. Субсидии предназначены для покрытия затрат на рабочую силу, то есть зарплат учителей, директоров и завучей, а также затрат на дополнительно обучение, приобретение учебной литературы и школьные обеды.
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