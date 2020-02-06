Министр народонаселения: родительскую зарплату стоит выплачивать на полгода дольше, тогда бы рожали больше детей(1)
В прошлом году в Эстонии родились на 1490 человек меньше, чем ушли из жизни. На свет появились 13 390 детей, или на 400 меньше, чем годом ранее. Чем обусловлена низкая рождаемость и какие могут быть меры для ее повышения, — об этом в интервью газете Maaleht рассуждает министр народонаселения Эстонии Рийна Солман (Isamaa).
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