Министр народонаселения: родительскую зарплату стоит выплачивать на полгода дольше, тогда бы рожали больше детей

В последний раз естественный прирост населения был положительным в 2010 году. Хотя опросы показывают, что семьи в самом деле хотят иметь детей и по меньшей мере половина семей хотела бы троих, среднее число детей на одну женщину в Эстонии составляет 1,67. При этом у женщин-эстонок 1,8, а у русских — 1,6. Для того, чтобы вывести естественный прирост в "плюс", нужно достичь показателя как минимум в 2,1.

Меры здесь могут быть разные, в том числе и финансовая поддержка.

"Сейчас родительская компенсация выплачивается полтора года. На мой взгляд, можно было бы ее платить на полгода дольше. Конкретной программы на этот счет нет, потому что о таких крупных шагах я пока и не мечтаю", — сказала Солман.

Солман считает, что при продлении выплаты компенсации во многих семьях стало бы рождаться больше детей подряд.