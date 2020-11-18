Министр народонаселения: мамы недоношенных детей должны получать пособие по родам с момента рождения ребенка

”Преждевременное рождение ребёнка является очень тяжёлым переживанием для семьи и может привести к многомесячной госпитализации. Поэтому я считаю нужным, чтобы государство обращалось с мамами, родившими ребёнка раньше, чем через 28 недель, точно так же, как и с остальными роженицами. Но действующий сегодня закон допускает разницу, что несправедливо. Каждая мама, вне зависимости от сроков рождения ребёнка, должна иметь право на родильный лист и компенсацию по родам с момента рождения ребёнка,” — сказала министр народонаселения Рийна Солман.

”Более того — учитывая сопутствующие преждевременным родам эмоциональные и материальные аспекты, следует тем мамам, чей ребёнок родится раньше, чем через 28 недель, продлить родильный лист и выплату пособия по родам на столько дней, на сколько раньше срока родился ребёнок. Сегодня в Эстонии недоношенные дети и их родители получают медицинскую помощь на мировом уровне — у нас прекрасные врачи и медицинское оборудование высшего класса. Теперь нужно, чтобы и наша семейная политика поддерживала такие семьи более продуманно,” — добавила Рийна Солман.

”Хотя с 1 апреля 2022 нынешний отпуск по беременности и уходу за ребёнком вкупе с компенсацией по родам будут включены в систему родительского отпуска и пособия, и все мамы получат равное право на пособие матери, начиная с рождения ребёнка, это не оправдывает пока ещё продолжающегося неравного отношения к мамам,” — подчеркнула министр, добавив, что тема недоношенных детей связана и с выдачей больничного листа в период беременности в случае заболевания или травмы. ”Я работаю над тем, чтобы беременным женщинам, которым врач с целью сохранения беременности или по какой-либо иной связанной со здоровьем причиной выписывает лист о временной нетрудоспособности, больничная касса выплачивала компенсацию по болезни начиная с первого дня и в объёме 100 %. Ситуация, при которой женщина не может работать и должна всецело сосредоточиться на беременности, должна быть приравнена к той, на основании которой выдаётся родильный лист, с равноразмерной компенсацией,” — отметила министр народонаселения.