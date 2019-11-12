Министр Март Хельме утвердил распределение миграционных квот

Согласно постановлению, в 2020 году определенная часть квоты отводится на работников творческого сектора (28) и спортсменов (18), а также иностранцев, которые приезжают в Эстонии жить на основании международного договора (10). Остальная часть (1258) подлежит свободному распределению.

Хельме отметил, что руководствовался тем, чтобы на основании вида на жительства в Эстонию приезжали те иностранцы, которые придают дополнительную ценность и чье прибытие соответствует интересам нашего государства и общества.

Квота не охватывает семейную и учебную миграцию, людей, прибывших в качестве научных сотрудников и преподавателей, специалистов ИТ-сектора, стартапов, крупных инвесторов и специалистов высшего уровня, которым работодатель платит зарплату как минимум в размере двух средних эстонских зарплат. Также сюда не входят граждане ЕС и члены их семей, граждане США и Японии и люди, получившие международную защиту.