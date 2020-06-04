Министр Кийк: мы считаем важным платить женщинам и мужчинам за равный труд равную зарплату

В Эстонии самый большой разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами среди стран Европейского союза. ”Правительство считает важным соблюдать требование о равной оплате труда женщин и мужчин за ту же, равную и равноценную работу в государствах-членах ЕС и координировать инициативы ЕС в этом отношении. Прозрачность заработной платы положительно влияет на удовлетворенность работников, репутацию организации, вместе с тем это приводит к снижению текучести кадров и повышению мотивации, а также производительности труда. Поэтому я считаю важным, что мы предприняли необходимые шаги в Эстонии и активно говорим на уровне Европейского союза на тему сокращения разрыва в оплате труда”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Среди причин большого гендерного разрыва в оплате труда в Эстонии широко распространены индивидуальные переговоры по поводу размера заработной платы, непродуманность должностей и ценности выполняемой работы, а также отсутствие единых основ при установлении заработной платы во многих организациях. Например, более трех четвертей организаций не проводили оценки работы в 2015 году. В то же время, согласно последнему исследованию Евробарометра по гендерному равенству, 57% эстонских работников поддерживают обнародование средней заработной платы с разбивкой по полу и должности в своей организации.

Правительство считает, что при согласовании мер по обеспечению прозрачности заработной платы важно учитывать, что у организаций разные возможности для реализации этих мер. Необходимо также оценивать нагрузку и затраты на эти нужды, а также баланс полученной выгоды. Особенно важно, что требования, которые предъявляются к микро- и малым предприятиям не несоразмерно обременительны для них. ”В то же время есть и такие меры по повышению прозрачности заработной платы, которые могут быть реализованы независимо от размера организации, такие как оглашение размера заработной платы и диапазона заработных плат в объявлении о работе”, — добавил министр.

Правительство придерживается мнения, что у стран должна быть свобода в принятии решения в реализации мер и надзора за их выполнением. В Эстонии возможными надзорными органами будут уполномоченный по вопросам гендерного равенства и равного обращения и инспекция труда. По-прежнему необходимо поощрять добровольные меры и поддерживать в этом работодателей. Европейская комиссия могла бы поддерживать разработку цифровых инструментов для обеспечения одинакового качества всех введенных мер и для снижения нагрузки администрирования.