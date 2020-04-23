Министр и коммерсанты пришли к согласию: открытие торговых центров будет постепенным, без агрессивной рекламы скидок

По словам исполнительного директора Союза торговцев Эстонии Неле Пейл, агрессивной считается такая реклама скидок, которая одновременно собирает в магазинах множество людей и не позволяет выполнять правило 2+2.

"Периоды действия кампаний должны быть достаточно длительными, чтобы покупатели, по возможности, распределялись бы по времени равномерно, и у людей была бы возможность соблюдать в магазинах правило 2+2.

Нельзя рекламировать большие скидки, ссылаясь на ограниченное количество товара или короткий временной период действия скидок. Нужно также исключить организацию магазинами и торговыми центрами мероприятий, которые бы побуждали людей к активному посещению торговых точек. Мы обсудили эти ограничения как с крупными коммерсантами, так и с торговыми центрами, и с ними согласны", - сообщила Пейл.

Министр экономики Таави Аас заверил, что государство не будет вмешиваться в ценообразование розничной торговли, но подчеркнул, что было бы в общих интересах избегать привлечения людей в магазины с помощью рекламных кампаний.

"Важно, чтобы экономика заработала как можно быстрее, но мы сможем смягчать обусловленные чрезвычайным положением ограничения только тогда, когда мы все будем вести себя ответственно", - сказал Аас

По словам Пейл, для работающих в центрах магазинов возобновление работы сверхважно с точки зрения устойчивости бизнеса, поэтому они готовы во имя этого на различные компромиссы.

Восстановление работы торговых центров будет проходить с обеспечением безопасности покупателей и сохранением ограничений. На первом этапе не планируется открывать игровые комнаты, кинозалы и места для времяпрепровождения, где могли бы собираться люди.

Торговые центры со своей стороны подтвердили готовность обеспечить соблюдение правила 2+2, наняв при необходимости для этого дополнительных охранников. Центры готовы также позволить арендующим площади магазинам работать по гибкому графику. Разумеется, должны соблюдаться все правила, касающиеся уборки и дезинфицирования.

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