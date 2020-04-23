23.04.2020, 14:31

Министр и коммерсанты пришли к согласию: открытие торговых центров будет постепенным, без агрессивной рекламы скидок

 (2)
Кая Коовит, Ärileht.ee
EST
Министр и коммерсанты пришли к согласию: открытие торговых центров будет постепенным, без агрессивной рекламы скидок
Ilmar Saabas

Если вчера в отношении скидок при возможном открытии торговых центров царила неразбериха, то сегодня торговцы и Министерство экономики и коммуникаций пришли к единому мнению: в случае открытия центров нужно избегать агрессивных кампаний, чтобы не создавать условий для распространения вируса и скопления людей в магазинах.

По словам исполнительного директора Союза торговцев Эстонии Неле Пейл, агрессивной считается такая реклама скидок, которая одновременно собирает в магазинах множество людей и не позволяет выполнять правило 2+2.

"Периоды действия кампаний должны быть достаточно длительными, чтобы покупатели, по возможности, распределялись бы по времени равномерно, и у людей была бы возможность соблюдать в магазинах правило 2+2.

Нельзя рекламировать большие скидки, ссылаясь на ограниченное количество товара или короткий временной период действия скидок. Нужно также исключить организацию магазинами и торговыми центрами мероприятий, которые бы побуждали людей к активному посещению торговых точек. Мы обсудили эти ограничения как с крупными коммерсантами, так и с торговыми центрами, и с ними согласны", - сообщила Пейл.

Читайте также:

Министр экономики Таави Аас заверил, что государство не будет вмешиваться в ценообразование розничной торговли, но подчеркнул, что было бы в общих интересах избегать привлечения людей в магазины с помощью рекламных кампаний.

"Важно, чтобы экономика заработала как можно быстрее, но мы сможем смягчать обусловленные чрезвычайным положением ограничения только тогда, когда мы все будем вести себя ответственно", - сказал Аас

По словам Пейл, для работающих в центрах магазинов возобновление работы сверхважно с точки зрения устойчивости бизнеса, поэтому они готовы во имя этого на различные компромиссы.

Восстановление работы торговых центров будет проходить с обеспечением безопасности покупателей и сохранением ограничений. На первом этапе не планируется открывать игровые комнаты, кинозалы и места для времяпрепровождения, где могли бы собираться люди.

Торговые центры со своей стороны подтвердили готовность обеспечить соблюдение правила 2+2, наняв при необходимости для этого дополнительных охранников. Центры готовы также позволить арендующим площади магазинам работать по гибкому графику. Разумеется, должны соблюдаться все правила, касающиеся уборки и дезинфицирования.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: