Министр финансов сообщил, когда люди смогут начать забирать свои деньги из II пенсионной ступени

"По-прежнему есть много людей, которые бьются против того, что уже давно решено", - отметил Мартин Хельме.

"Я призываю банкиров и инвесторов приноровиться к реформе, вместо того, чтобы убеждать общественность или политиков в том, насколько плохой этот план", - сказал министр.

"Да, у нас есть политики, которые хотели бы вторую ступень совсем ликвидировать, я к их числу не отношусь. Думаю, что моей важнейшей работой является то, чтобы эта система не провалилась, и реформа прошла бы по плану", - добавил он.

Хельме подчеркнул, что цель реформы заключается в предоставлении свободы решения, гибкости и в том, чтобы заставить финансистов гарантировать людям лучшую продуктивность.

По прогнозу Хельме, свои деньги из второй пенсионной ступени заберет одна четвертая или одна пятая часть вкладчиков.

Говоря о временном графике проведения пенсионной реформы, Хельме допустил возможность того, что кто-то может оспорить ее в суде. "Мы работаем с предположением, что кто-то оспорит закон в суде. Будет ли это президент или кто-то другой, никакой разницы нет", - сказал Хельме.

"В следующем году мы займемся изменениями в Налоговом департаменте и других системах, а с 2021 года можно будет начать изымать деньги".