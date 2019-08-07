Министр финансов: поступление акциза с крепкого алкоголя увеличилось на 174%

Он также отметил, что в текущем году алкогольный акциз поступал в январе, марте, мае и июне в меньшем размере, чем это было предусмотрено в прогнозах. В июне недополучили 8 миллионов, но это, по словам Хельме, было связано с ожиданием снижения акциза, торговля не делала запасов товара, а пыталась продать имеющийся алкоголь.

"В июле зато мы видим перевыполнение как бюджетного, так и весеннего экономического прогнозов", - написал он.

Хельме повторил, что главная цель снижения акцизов - вернуть покупателей спиртных напитков в Эстонию с тем, чтобы налоги поступали в бюджет. "То, что у нас больше покупают алкоголя, не означает, что у нас его больше пьют".

"Понятно, что это предварительные цифры, пока еще нет данных из крупных магазинов в таллиннских портах, которые сделают картину еще более благоприятной", - добавил министр.

По словам Хельме, есть данные, что торговля спиртным на границе с Латвией сократилась.