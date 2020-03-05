05.03.2020, 21:44
Министр финансов не хочет менять систему выплат пособий по безработице
Предложение Министерства социальных дел выплачивать пособие по безработице и в случае увольнения по согласию сторон не внушает министру финансов Мартину Хельме энтузиазма, пишут "Деловые Ведомости".
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