05.03.2020, 21:44

Министр финансов не хочет менять систему выплат пособий по безработице


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Министр финансов не хочет менять систему выплат пособий по безработице
Rahandusminister Martin HelmeFoto: Ilmar Saabas

Предложение Министерства социальных дел выплачивать пособие по безработице и в случае увольнения по согласию сторон не внушает министру финансов Мартину Хельме энтузиазма, пишут "Деловые Ведомости".

В Министерстве социальных дел разрабатываются изменения условий получения пособия по безработице, среди которых есть предложение выплачивать пособия при увольнении по собственному желанию.

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