Министр финансов Мартин Хельме разъяснил порядок снятия денег в ходе пенсионной реформы(17)
Сегодня на инфочасе правительства в Рийгикогу министр финансов Мартин Хельме пояснил некоторые вопиросы, касащиеся пенсионной реформы.
Сегодня на инфочасе правительства в Рийгикогу министр финансов Мартин Хельме пояснил некоторые вопиросы, касащиеся пенсионной реформы.
Мартин Хельме разъяснил порядок снятия средств со второй ступени накопительной пенсии. Он сказал, что сумма размером до 10 000 евро выплачивается за один раз. «Три раза в год, как на сегодняшний день осуществляется смена фондов. Выход из фондов проходит в те же даты и аналогичным образом, – сказал министр. – Если сумма превышает 10 000 евро, весь остаток действительно выплачивается в двух равных частях в следующие два срока осуществления выплат».
«Если у человека на счету 12 000, то первые 10 000 он получит на руки за один раз. Остальные 2000 он получит как 1000 и 1000. Если у него, например, 200 000 евро, то первые 10 000 он получит за один раз. Остальные 95 000 и 95 000 будут выплачены в течение года в ходе двух следующих выплат. Иными словами, разница действительно имеется», – добавил Хельме.
Министр пояснил, что авторы законопроекта учитывали обеспокоенность фондов и банков. Если суммы будут слишком крупными, необходимо выделить больше времени на обналичивание паев. «Если они должны будут стремительно обналичивать очень крупные суммы, цена пая может оказаться под ценовым давлением. В действительности эта мера направлена на защиту лиц, снимающих средства, и тех, кто продолжит свое участие во второй ступени пенсионного фонда. Цель – предотвратить быструю продажу их фондовых паев и ценовое давление на них», – отметил Хельме.
Министр также отметил, что сумма 10 000 евро значительно превышает средний размер фондов на сегодняшний момент (он составляет 6 000 евро). Кроме того, она также превышает медианное значение фондов. Медиана составляет 4500 евро, т.е. половина фондов – больше этой суммы, а половина – меньше. «Иными словами, по расчетам, в целом эта сумма в два раза превышает размер среднего фондового пая, который могут снять желающие».
Хельме заверил, что для людей, получающих минимальную зарплату, нет существенной разницы между участием и неучастием во второй пенсионной ступени. «В то же время, согласно нашему прогнозу, в ходе реформы второй ступени освободятся средства для пенсионной кассы – часть от 4%-й части социального налога, – и уже в ближайшем будущем мы сможем повысить пенсию», – сказал министр.
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