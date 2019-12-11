Министр финансов Мартин Хельме разъяснил порядок снятия денег в ходе пенсионной реформы

Мартин Хельме разъяснил порядок снятия средств со второй ступени накопительной пенсии. Он сказал, что сумма размером до 10 000 евро выплачивается за один раз. «Три раза в год, как на сегодняшний день осуществляется смена фондов. Выход из фондов проходит в те же даты и аналогичным образом, – сказал министр. – Если сумма превышает 10 000 евро, весь остаток действительно выплачивается в двух равных частях в следующие два срока осуществления выплат».

«Если у человека на счету 12 000, то первые 10 000 он получит на руки за один раз. Остальные 2000 он получит как 1000 и 1000. Если у него, например, 200 000 евро, то первые 10 000 он получит за один раз. Остальные 95 000 и 95 000 будут выплачены в течение года в ходе двух следующих выплат. Иными словами, разница действительно имеется», – добавил Хельме.

Министр пояснил, что авторы законопроекта учитывали обеспокоенность фондов и банков. Если суммы будут слишком крупными, необходимо выделить больше времени на обналичивание паев. «Если они должны будут стремительно обналичивать очень крупные суммы, цена пая может оказаться под ценовым давлением. В действительности эта мера направлена на защиту лиц, снимающих средства, и тех, кто продолжит свое участие во второй ступени пенсионного фонда. Цель – предотвратить быструю продажу их фондовых паев и ценовое давление на них», – отметил Хельме.

Министр также отметил, что сумма 10 000 евро значительно превышает средний размер фондов на сегодняшний момент (он составляет 6 000 евро). Кроме того, она также превышает медианное значение фондов. Медиана составляет 4500 евро, т.е. половина фондов – больше этой суммы, а половина – меньше. «Иными словами, по расчетам, в целом эта сумма в два раза превышает размер среднего фондового пая, который могут снять желающие».