Министр энергетики РФ пригласил Таави Ааса на энергетический форум в Москву

Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве cо 2 по 5 октября. Ключевыми темами форума в этом году станут вопросы нефтегазовой и угольной отраслей, электроэнергетики, энергоэффективности, сценарии развития мировой энергетики, а также инновационные технологии и сфере традиционных и альтернативных источников топлива.

В форуме примут участие руководители профильных государственных организаций и российских энергетических компаний, представители международного экспертного сообщества.