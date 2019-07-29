Министр энергетики РФ пригласил Таави Ааса на энергетический форум в Москву(3)
Министр энергетики России Александр Новак пригласил министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса принять в октябре участие в "Российской энергетической неделе", сообщает rus.err.ee со ссылкой на BNS.
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