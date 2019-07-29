29.07.2019, 13:46

Министр энергетики РФ пригласил Таави Ааса на энергетический форум в Москву

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rus.delfi.ee
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Taavi Aas
Taavi AasFoto: Priit Simson

Министр энергетики России Александр Новак пригласил министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса принять в октябре участие в "Российской энергетической неделе", сообщает rus.err.ee со ссылкой на BNS.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве cо 2 по 5 октября. Ключевыми темами форума в этом году станут вопросы нефтегазовой и угольной отраслей, электроэнергетики, энергоэффективности, сценарии развития мировой энергетики, а также инновационные технологии и сфере традиционных и альтернативных источников топлива.

В форуме примут участие руководители профильных государственных организаций и российских энергетических компаний, представители международного экспертного сообщества.

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