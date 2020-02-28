Министр экономики: в ЕС принцип сбыта горючего сланца не рассматривался справедливо

”Не существует простых и дешевых решений для того, чтобы сделать мир чище. Исследование показало, что для достижения климатической нейтральности Эстония должна инвестировать 17 миллиардов евро. Это очень большая сумма, и одного только государственного бюджета и вклада частного сектора будет недостаточно. Поэтому необходимы дополнительные денежные средства, и одна из возможностей их получить кроется в изменении бюджетных правил. Эстония и другие ответственные члены Европейского союза могли бы взять кредит, чтобы инвестировать в более чистое будущее”, — сказал Аас.

По словам министра, в особом статусе нуждается и сланцевый сектор Эстонии. ”С одной стороны, горючий сланец обеспечил нам энергетическую независимость, но с другой стороны производство электроэнергии на базе горючего сланца становится менее конкурентоспособным. Предложенный ЕС фонд справедливого перехода — это хорошая отправная точка, однако принцип сбыта горючего сланца не рассматривался справедливо. Надеюсь все же, что эта проблема разрешится”, — произнес Аас.

Помимо энергетики Аас вынес на обсуждение проблемы внутреннего транспорта ЕС. ”Будучи министром транспорта, я видел, что концентрируясь с одной стороны на реализации ”зеленого соглашения”, мы в то же время принимаем диаметрально противоположные решения. Обязанность порожних пробегов, возлагаемая дорожным пакетом на транспортные предприятия окраин ЕС, явно противоречит нашим климатическим амбициям”, — сказал министр.