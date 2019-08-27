Министр экономики поддерживает водителей автобусов, но помочь не в силах

По словам Ааса, в последующие тендеры об обслуживании автобусных линий следует вписывать уже повышенные ставки оплаты труда водителей, в то же время, действующие договоры изменить невозможно.

"Если в дальнейшем автобусные фирмы станут исходить из более высокой ставки минимальной зарплаты, то и государство найдет тогда средства для более высоких зарплат водителей автобусов", — сказал Таави Аас.

В настоящее время минимальная заработная плата водителей автобусов составляет 945 евро в месяц.