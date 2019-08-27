27.08.2019, 17:03

Министр экономики поддерживает водителей автобусов, но помочь не в силах

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rus.delfi.ee
EST 10
Taavi Aas
Taavi AasFoto: Priit Simson

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас заявил, что он поддерживает ходатайство водителей автобусов о повышении им зарплаты, передает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

По словам Ааса, в последующие тендеры об обслуживании автобусных линий следует вписывать уже повышенные ставки оплаты труда водителей, в то же время, действующие договоры изменить невозможно.

"Если в дальнейшем автобусные фирмы станут исходить из более высокой ставки минимальной зарплаты, то и государство найдет тогда средства для более высоких зарплат водителей автобусов", — сказал Таави Аас.

В настоящее время минимальная заработная плата водителей автобусов составляет 945 евро в месяц.

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