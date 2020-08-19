Министр экономики: к осени все ограничения на полеты не исчезнут

При выдаче разрешения на полеты Минэкономики исходит из уровня заболеваемости в той или иной точке назначения. Он не должен быть выше 25 случаев на 100 000 населения на протяжении последних двух недель.

Вопрос сохранения ограничений на полеты правительство обсудит 27 августа, после чего будет принято решение, как действовать дальше.

"Прежде всего это связано с тем, что в последнее время заболеваемость в Европе была на подъеме, и возникла опасность, что все крупные узловые аэропорты будут находится в странах, где будет действовать ограничение на полеты.

Мы, конечно, хотим, чтобы сообщение с Финляндией было открытым, как и с Балтийскими странами, и в целом, чтобы уезжая из Эстонии у людей не было бы обязанности в другой стороне находится на карантине.

Исходя из этого определенные ограничения обязательно сохранятся, но с другой стороны нужно смотреть, чтобы вообще не исчезли возможности для передвижения", — сказал Аас ERR.