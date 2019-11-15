Министр Ааб: мы заинтересованы в привлечении на работу в госсектор русскоязычных специалистов

По словам министра государственного управления Яака Ааба, результаты анализ подтвердили, что, к сожалению, русскоязычные молодые люди часто отказываются от участия в конкурсах на соискание рабочего места в госсекторе, считая недостаточным свой уровень владения языком.

”Это печально, поскольку на государственной службе много интересных возможностей для разных специалистов — начиная с полицейских и спасателей и заканчивая ИТ-специалистами.

Если работа в госсекторе представляет интерес, я призываю присылать резюме всех желающих”, — сказал Яак Ааб, комментируя документ.

Мы заинтересованы в привлечении русскоязычных специалистов также и по той причине, что хотели бы оказывать более качественные услуги населению, особенно это касается таких регионов как Ида-Вирумаа и Харьюмаа.

По словам Ааба, также вызывает беспокойство тот факт, что зачастую русскоязычные молодые люди просто не осведомлены относительно того, насколько разнообразна работа в государственном секторе и где можно получить работу о свободных вакансиях.

”Помимо этого, из результатов анализа напрашиваются выводы, что привлечению в госучреждения и учреждения местных самоуправлений специалистов, родным языком которых не является эстонский, необходимо уделять внимание и в дельнейшем. Для этого необходима, в том числе, и активная работа по информированию”, — добавил министр.