15.11.2019, 10:50

Министр Ааб: мы заинтересованы в привлечении на работу в госсектор русскоязычных специалистов

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Jaak Aab
Jaak AabFoto: Margus Pahv

В госсекторе заняты лишь 10,8 % людей других национальностей, свидетельствуют результаты анализа, проведенного Министерством финансов и посвященного предоставлению возможностей трудоустройства в госсекторе иноязычному населению.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, результаты анализ подтвердили, что, к сожалению, русскоязычные молодые люди часто отказываются от участия в конкурсах на соискание рабочего места в госсекторе, считая недостаточным свой уровень владения языком.

”Это печально, поскольку на государственной службе много интересных возможностей для разных специалистов — начиная с полицейских и спасателей и заканчивая ИТ-специалистами.
Если работа в госсекторе представляет интерес, я призываю присылать резюме всех желающих”, — сказал Яак Ааб, комментируя документ.

Мы заинтересованы в привлечении русскоязычных специалистов также и по той причине, что хотели бы оказывать более качественные услуги населению, особенно это касается таких регионов как Ида-Вирумаа и Харьюмаа.

По словам Ааба, также вызывает беспокойство тот факт, что зачастую русскоязычные молодые люди просто не осведомлены относительно того, насколько разнообразна работа в государственном секторе и где можно получить работу о свободных вакансиях.

”Помимо этого, из результатов анализа напрашиваются выводы, что привлечению в госучреждения и учреждения местных самоуправлений специалистов, родным языком которых не является эстонский, необходимо уделять внимание и в дельнейшем. Для этого необходима, в том числе, и активная работа по информированию”, — добавил министр.

Ааб отметил, что усилия нужно направить на тесное сотрудничество госсектора с гимназиями и вузами, придумать, какие бы могли быть возможности дополнительного образования, в том числе, обучение профессиональному эстонскому языку. Также необходимо лучшее информирование о возможностях работы и наличие мер дополнительной поддержки желающих работать в госсекторе в виде программ по практике и различных менторских программ.

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