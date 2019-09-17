Министерство юстиции ответило братьям Сынаялг: от уплаты компенсации никто не уклоняется

По словам председателя правления Eleon Green Андреса Сынаялга, предприятие обратилось в Идаскую префектуру PPA, чтобы камеры и прочее оборудование для слежения было бы снято, но до сих пор не получили ответа. ”Запрет на пребывание действовал для выполнения предписания и оно потеряло действие постановлением Госсуда уже утром во вторник. Учитывая возможности полиции Эстонии, для правоохранителей не стало бы не выполняемой задачей в тот же день или в следующий съездить в Айду. Увы, но до сих пор это не сделано, что означает, что PPA не считает права личности приоритетом”, — пояснил Сынаялг.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Барбара Лихтфельдт сообщила, что запрет на пребывает по-прежнему действует, и неправильно будет считать, что в согласно решению суда Госсуда запрет на пребывание должен быть прекращен или приостановлен.

Напомним, что во вторник Государственный суд не принял к рассмотрению апелляцию Министерства юстиции на решение окружного суда оставить без рассмотрения более ранний протест министерства об аннулировании разрешений на строительство Айдуского ветряного парка. Окончательное решение Государственного суда признает действительным разрешение на строительство для возведения ветряков.