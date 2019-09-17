Министерство юстиции ответило братьям Сынаялг: от уплаты компенсации никто не уклоняется

На выходных Андрес и Олег Сынаялги выразили неудовольство тем, что Министерство юстиции не компенсировало застройщикам ветряного парка Айду судебные издержки, понесенные в ходе споров по поводу приостановки строительства, хотя постановление Государственного суда было принято во вторник. Для востребования судебных издержек застройщик был вынужден обратиться к судебному исполнителю.
Прессекретарь Минюста Мариа-Элиза Туулик сказала, что Сынаялги заявление по исполнению решения суда подали преждевременно. "По закону для этого (уплаты судебных издержек) есть 30 дней, начиная с момента вступления решения в силу, за исключением случаев, когда решение подлежит исполнению незамедлительно или решение предусматривает другой срок. В данном судебном решении такой оговорки не было", - отметила она.
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