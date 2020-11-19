Министерство выделяет 600 000 евро на конкурс новых разработок в сфере оборонной промышленности

Тема конкурса разработок 2021 году будет свободной, однако прежде всего для участия в конкурсе ожидаются оригинальные инновационные решения, связанные, например, с искусственным интеллектом, криптографией, анализом данных и автоматизацией, развитием систем отражения атак дронов и применением технологии 5G.

По словам руководителя сферы оборонной промышленности в Министерстве обороны Энели Саабас, целью конкурса является содействовать развитию сильной, с высокой добавленной стоимостью и большим экспортным потенциалом оборонной промышленности в Эстонии.

”Из программы инновационных разработок выросло множество историй успеха в отечественной оборонной промышленности, а также появились новые компании, которые при поддержке государства прошли путь от чисто идеи до реальных экспортных сделок, способствуя развитию как местной оборонной промышленности, так и экономики”, — сказала Саабас.

Саабас отметила, что особенность конкурса заключается в возможности заниматься разработкой и тестированием новой продукции совместно с Силами обороны, в том числе с Академией Сил обороны.

”Опыт и знания Сил обороны в военной сфере обеспечивают компаниям необходимую обратную связь в ходе разработки новых продуктов и чувство уверенности в том, что продукт будет соответствовать потребностям возможных конечных пользователей, и его можно будет использовать в оборонной сфере”, — сказала Саабас.

Бюджет конкурса составляет до 600 000 евро. Поддержка Министерства обороны может составлять 25-45 процентов от общего бюджета проекта, в зависимости от размера компании, подавшей ходатайство.

Конкурс проходит восьмой год подряд. В общей сложности в предыдущие годы Министерство обороны выделило на развитие выдающихся проектов в области оборонной промышленности 2,35 миллиона евро.

Прием заявок ведется до 31 января 2021 г.

Информация о конкурсе: https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/teadus-ja-arendustegevus/kaitsetoostuse-arendusprojektide-konkurss-2020