27.03.2020, 20:33

Министерство уточняет: какие магазины могут остаться открытыми в торговых центрах и какие правила нужно там соблюдать?


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Ülemiste keskus
Ülemiste keskusFoto: Rauno Volmar

Начиная с 27 марта для торговых центров, развлекательных заведений и мест общественного питания действуют новые ограничения. Министерство экономики и коммуникация уточняет, в чем они состоят.

Ограничения не действуют в отношении магазинов и предприятий, которые располагаются отдельно от торговых центров, вне зависимости от их торговой площади.

В торговых центрах остаются открытыми:

  • продуктовые магазины
  • в том числе маленькие специализированные магазины с едой и алкоголем (например, сырные, винные, мясные, школоадные магазины
  • под понятие продуктовый магазин попадает любой магазин, где продаются продукты питания, вне зависимости от выбора товара и размера торгового зала
  • аптеки
  • магазины операторов связи
  • банковские конторы
  • почтовые автоматы и часть почтовых контор
  • магазины, где продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинские устройства (в том числе магазины оптики)
  • места общепита — только для продажи с собой, на месте есть нельзя!
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Также открытыми могут оставаться магазины, которые находятся в торговых центрах, но имеют отдельный вход с улицы или же туда можно попасть, минуя помещения общего пользования (например, с парковки).

По такому же принципу могут оставаться открытыми для употребления еды на месте места общепита в торговых центрах, имеющие отдельный вход с улицы.

Помещения общего пользования в торговых центрах, необходимые для того, чтобы попасть в продуктовый магазин, аптеку и т.д. должны быть открытыми. На входе и выходе должна быть возможность дезинфицировать руки.

В оставшихся открытыми заведениях и магазинах нужно соблюдать правила Департамента здоровья: тщательно чистить все поверхности, следить за отсутствием симптомов болезни у персонала и клиентов, сократить число обслуживаемых клиентов до минимума для поддержания расстояния в 2 метра между людьми.

Сотрудники закрытых магазинов имеют право находится внутри них в целях проведения инвентаризации и комплектации онлайн-заказов.

Все оставшиеся открытыми места общепита и бары должны закрываться не позже 22:00. После этого разрешается продавать только на вынос и курьерской доставкой. Когда клиенты остаются есть в самом заведении, нужно гарантировать расстояние в 2 метра между ними.

За выполнением требований будут следить городские и волостные управы. Полиция будет следить за соблюдением дистанции в 2 метра и поведением людей.

Все ограничения будут пересмотрены по прошествии двух недель.

Следовать мерам чрезвычайного положения — обязанность каждого человека. Только так мы сможем защитить от коронавируса себя и своих близких, а также входящих в группу риска жителей Эстонии: пожилое поколение и хронических больных.

В случае невыполнения ограничений, установленных на время чрезвычайного положения, можно получить штраф в 2000 евро.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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