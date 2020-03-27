Министерство уточняет: какие магазины могут остаться открытыми в торговых центрах и какие правила нужно там соблюдать?

Ограничения не действуют в отношении магазинов и предприятий, которые располагаются отдельно от торговых центров, вне зависимости от их торговой площади.

В торговых центрах остаются открытыми:

продуктовые магазины

в том числе маленькие специализированные магазины с едой и алкоголем (например, сырные, винные, мясные, школоадные магазины

под понятие продуктовый магазин попадает любой магазин, где продаются продукты питания, вне зависимости от выбора товара и размера торгового зала

аптеки

магазины операторов связи

банковские конторы

почтовые автоматы и часть почтовых контор

магазины, где продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинские устройства (в том числе магазины оптики)

места общепита — только для продажи с собой, на месте есть нельзя!



Также открытыми могут оставаться магазины, которые находятся в торговых центрах, но имеют отдельный вход с улицы или же туда можно попасть, минуя помещения общего пользования (например, с парковки).

По такому же принципу могут оставаться открытыми для употребления еды на месте места общепита в торговых центрах, имеющие отдельный вход с улицы.

Помещения общего пользования в торговых центрах, необходимые для того, чтобы попасть в продуктовый магазин, аптеку и т.д. должны быть открытыми. На входе и выходе должна быть возможность дезинфицировать руки.

В оставшихся открытыми заведениях и магазинах нужно соблюдать правила Департамента здоровья: тщательно чистить все поверхности, следить за отсутствием симптомов болезни у персонала и клиентов, сократить число обслуживаемых клиентов до минимума для поддержания расстояния в 2 метра между людьми.