Министерство окружающей среды: текущие проблемы могут стимулировать развитие экономики замкнутого цикла

”В условиях, когда под удар попали как производство товаров, так и их доставка потребителям, когда сузились возможности использования ресурсов, необходимо думать о том, как еще более эффективно формировать производство и потребление” — разъяснила Сигрид Соомлайс, руководитель отдела управления окружающей средой министерства окружающей среды. ”В то же время нельзя сосредотачиваться только на том, чтобы найти быстрые и временные решения для облегчения ситуации сегодня и завтра; гораздо важнее сделать упор на решения, работающие в долгосрочной перспективе. Хотя на данный момент такой подход может показаться сложным или даже невозможным”.

Одной из возможностей добиться успеха является участие в разработке программы действий для развития экономики замкнутого цикла Европы. Именно поэтому министерство окружающей среды направило программу действий своим партнерам по сотрудничеству, чтобы они представили свое мнение по данному вопросу.

”Только вместе мы сможем разработать представление о том, какую пользу Эстония может получить от внедрения данной общеевропейской программы” — сказала Соомлайс. ”Кроме того, необходимо отметить, что сейчас нам всем представляется уникальная возможность разрабатывать планы на будущее с учетом требований и вызовов сегодняшней ситуации. Это поможет сделать наши планы гораздо более надежными и устойчивыми — касаются ли они увеличения доли сектора информационных технологий и предлагаемых им решений или внедрения все большего ассортимента услуг экономики замкнутого цикла”.

Ключевые цели обеспечения конкурентоспособной Европы не изменились — это по-прежнему климатическая нейтральность, эффективность использования ресурсов и обеспечение чистой природы и среды проживания. Однако области, в которых мы вносим свой вклад для их достижения, могут быть различными.

Одной из ключевых целей Инициативы развития экономики замкнутого цикла является обеспечение того, чтобы при разработке и внедрении товаров и услуг на рынке ЕС все больше учитывались принципы экономики замкнутого цикла, например, расширение возможностей для ремонта производимой продукции. Государственный сектор должен подавать пример в этом вопросе и в качестве организации-заказчика приобретать такие продукты и услуги, которые помогают развитию экономики нового типа. Большую роль в экономике замкнутого цикла, особенно с учетом текущей ситуации, играют цифровые решения, например, дигитальный паспорт продукции. Необходимо еще больше поощрять сотрудничество между традиционной промышленностью и секторами, предлагающими инновационные решения.