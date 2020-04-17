17.04.2020, 20:30

Министерство окружающей среды: текущие проблемы могут стимулировать развитие экономики замкнутого цикла

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Keskkonnaministeerium
KeskkonnaministeeriumFoto: Tiit Blaat

Министерство окружающей среды запросило от партнерских предприятий и организаций мнение о программе действий по развитию экономики замкнутого цикла Европы. Данная программа носит название ”За более чистую и более конкурентоспособную Европу”. В министерство поступили предложения в общей сложности от 14 организаций. Полученные отзывы и рекомендации будут учитываться при формировании позиции Эстонии по данному вопросу.

”В условиях, когда под удар попали как производство товаров, так и их доставка потребителям, когда сузились возможности использования ресурсов, необходимо думать о том, как еще более эффективно формировать производство и потребление” — разъяснила Сигрид Соомлайс, руководитель отдела управления окружающей средой министерства окружающей среды. ”В то же время нельзя сосредотачиваться только на том, чтобы найти быстрые и временные решения для облегчения ситуации сегодня и завтра; гораздо важнее сделать упор на решения, работающие в долгосрочной перспективе. Хотя на данный момент такой подход может показаться сложным или даже невозможным”.

Одной из возможностей добиться успеха является участие в разработке программы действий для развития экономики замкнутого цикла Европы. Именно поэтому министерство окружающей среды направило программу действий своим партнерам по сотрудничеству, чтобы они представили свое мнение по данному вопросу.

”Только вместе мы сможем разработать представление о том, какую пользу Эстония может получить от внедрения данной общеевропейской программы” — сказала Соомлайс. ”Кроме того, необходимо отметить, что сейчас нам всем представляется уникальная возможность разрабатывать планы на будущее с учетом требований и вызовов сегодняшней ситуации. Это поможет сделать наши планы гораздо более надежными и устойчивыми — касаются ли они увеличения доли сектора информационных технологий и предлагаемых им решений или внедрения все большего ассортимента услуг экономики замкнутого цикла”.

Ключевые цели обеспечения конкурентоспособной Европы не изменились — это по-прежнему климатическая нейтральность, эффективность использования ресурсов и обеспечение чистой природы и среды проживания. Однако области, в которых мы вносим свой вклад для их достижения, могут быть различными.

Одной из ключевых целей Инициативы развития экономики замкнутого цикла является обеспечение того, чтобы при разработке и внедрении товаров и услуг на рынке ЕС все больше учитывались принципы экономики замкнутого цикла, например, расширение возможностей для ремонта производимой продукции. Государственный сектор должен подавать пример в этом вопросе и в качестве организации-заказчика приобретать такие продукты и услуги, которые помогают развитию экономики нового типа. Большую роль в экономике замкнутого цикла, особенно с учетом текущей ситуации, играют цифровые решения, например, дигитальный паспорт продукции. Необходимо еще больше поощрять сотрудничество между традиционной промышленностью и секторами, предлагающими инновационные решения.

В случае обращения с отходами особый упор делается на предотвращении их образования. Необходимо разработать показатели, с помощью которых можно было бы на постоянной основе отслеживать и оценивать изменения в этом секторе экономики. Разработка общей маркировки, единых критериев и создание инфраструктуры внесет свой вклад в повышение эффективности обращения с отходами. Необходимо повысить результативность действующих систем ответственности производителей определенных видов продукции (например, упаковки, электроники и так далее), одновременно включив в действующие системы виды продукции, импортируемые в ЕС. Таким образом мы создадим условия, при которых они будут конкурентноспособны на общеевропейском рынке.

Соомлайс объяснила, что также важно иметь возможность оценивать результативность уже проделанной работы. Существующая система мониторинга экономики замкнутого цикла нуждается в дополнительных показателях для получения более полной картины экономических преобразований и изменения системы хозяйствования в сторону замкнутого цикла.

Срок предоставления предложения и комментариев от партеров — 13 апреля. Европейская комиссия ожидает первые комментарии от государств-членов ЕС к концу апреля.

Подготовка аналогичного документа для самой Эстонии началась еще в прошлом году. Главная задача на настоящий момент — до конца 2021 года разработать документ о развитии экономики нового типа, а также программу действий, который позволит создать в Эстонии системный подход для осуществления процесса перехода к экономике с замкнутым циклом.

С этой целью министерство объявило конкурс на поставку для проведения исследования по экономике замкнутого цикла, которое должно дать оценку ситуации в ​​Эстонии на данный момент, а также определить секторы экономики, обладающие максимальным потенциалом для развития. Кроме того, в ходе исследования особое внимание будет уделено сектору обращения с отходами и тому, какими могут быть его цели в будущем. Окончательный срок конкурса — 29 апреля.

Кроме того, в ближайшем будущем планируется создать группу с участием специалистов, принимающих решения по данному вопросу, и экспертов в области экономики замкнутого цикла, с помощью которых участники процесса внутри страны смогут более широко определять стратегию по вопросам экономики замкнутого.

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