Министерство окружающей среды - о скупке продовольствия: делать запасы нужно грамотно

”Достойный домашний запас сухих продуктов, консервов и прочих припасов с длительным скором годности всегда только приветствуется. Однако опустевшие витрины с мясом и молоком говорят о том, что про запас скупается все подряд. Рекомендуем людям задуматься, смогут ли они в действительности успеть потребить свои запасы до истечения срока годности и не стоит ли некоторые продукты оставить в магазине. Тем более, по заявлению правительства, запасы продовольствия в стране являются достаточными”, — сказал вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

Он добавил, что скупленные в панике скоропортящиеся продукты, несомненно, значительно увеличат потерю продуктов в ближайшие недели.

Выбрасывая продукты, мы, по сути, выбрасываем ресурсы — землю, воду, энергию, труд и деньги, производя лишь огромные мешки гниющих отходов.

Количество продуктов, ежегодно выбрасываемое во всем мире, оценивается примерно в 1,3 миллиарда тонн, или 1/3 всего мирового объема производства продуктов питания. В нормальной ситуации в нашем хозяйстве образуется в среднем 54 кг пищевых отходов на человека в год. Большую часть этого объема составляют потери продуктов, то есть предотвратимые отходы. Средняя семья за год выбрасывает испорченные продукты на сумму около 120 евро в год, что в масштабе Эстонии составляет более 60 миллионов евро. Основная причина — бездумная и безмерная закупка продуктов.

Первые шаги потребителя к предотвращению потери продуктов — это планирование потребления и сознательные старания сократить выбрасывание продуктов в мусорное ведро.

Ниже приведены некоторые хорошие советы по сокращению потери продуктов: