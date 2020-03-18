Министерство окружающей среды - о скупке продовольствия: делать запасы нужно грамотно

· Планируйте свою потребительскую корзину: проверяйте, что дома уже имеется, чтобы не покупать лишнего. Отправляясь за покупками, составляйте список нужных товаров и воздерживайтесь от импульсивных покупок.
· Делайте заготовки: пора отыскать старые поваренные книги и найти способ сохранить продукты на длительный срок. Заготовки позволяют предотвратить потерю плодово-овощной продукции.
· Задумайтесь над своими стандартами красоты: должна ли морковка быть идеально прямой? Или яблоко — без единого пятнышка? Осознайте свою пристрастность и в следующий раз попытайтесь вместо поисков ”идеального” яблока взять обычное, не самое привлекательное.
· Организуйте свой холодильник: размещайте скоропортящиеся продукты на первом плане, чтобы не забыть употребить их в первую очередь. По возможности избавляйтесь от лишней упаковки, чтобы можно было визуально заметить еще самые первые признаки порчи продукта.
· Доедайте остатки блюд: этим вы, во-первых, не даете пропасть продуктам, а во-вторых, экономите время и деньги.
· Готовьте смузи: если вы заметили, что фрукты в корзинке начали терять форму, спасите все, что можно спасти, и приготовьте вкусный смузи.
· Замораживайте продукты: глубокая заморозка — один из лучших способов хранения пищи.
· Не воспринимайте рекомендательный срок хранения ”parim enne” как обязательный — он указан производителем как дата, до которой продукт сохраняет наилучшие вкусовые качества. Учтите, что это минимальный срок хранения и, как правило, после его истечения никакой опасности для потребителя продукты не представляют.
· Компостирование — хороший способ извлечь пользу из неизбежных пищевых отходов. Если у вас нет возможности компостировать пищевые отходы, собирайте пищевые и другие биологические отходы отдельно от смешанных бытовых отходов.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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