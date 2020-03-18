18.03.2020, 08:20

Министерство окружающей среды - о скупке продовольствия: делать запасы нужно грамотно


EST
Eesti Toidupank
Eesti ToidupankFoto: Rauno Volmar

Угроза коронавируса заставила людей так усиленно запасаться продуктами, что полки многих магазинов опустели. Министерство окружающей среды рекомендует закупать продукты с учетом срока годности, адекватно оценивая, сможете ли вы столько съесть.

”Достойный домашний запас сухих продуктов, консервов и прочих припасов с длительным скором годности всегда только приветствуется. Однако опустевшие витрины с мясом и молоком говорят о том, что про запас скупается все подряд. Рекомендуем людям задуматься, смогут ли они в действительности успеть потребить свои запасы до истечения срока годности и не стоит ли некоторые продукты оставить в магазине. Тем более, по заявлению правительства, запасы продовольствия в стране являются достаточными”, — сказал вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

Он добавил, что скупленные в панике скоропортящиеся продукты, несомненно, значительно увеличат потерю продуктов в ближайшие недели.

Выбрасывая продукты, мы, по сути, выбрасываем ресурсы — землю, воду, энергию, труд и деньги, производя лишь огромные мешки гниющих отходов.

Количество продуктов, ежегодно выбрасываемое во всем мире, оценивается примерно в 1,3 миллиарда тонн, или 1/3 всего мирового объема производства продуктов питания. В нормальной ситуации в нашем хозяйстве образуется в среднем 54 кг пищевых отходов на человека в год. Большую часть этого объема составляют потери продуктов, то есть предотвратимые отходы. Средняя семья за год выбрасывает испорченные продукты на сумму около 120 евро в год, что в масштабе Эстонии составляет более 60 миллионов евро. Основная причина — бездумная и безмерная закупка продуктов.

Первые шаги потребителя к предотвращению потери продуктов — это планирование потребления и сознательные старания сократить выбрасывание продуктов в мусорное ведро.

Ниже приведены некоторые хорошие советы по сокращению потери продуктов:

· Планируйте свою потребительскую корзину: проверяйте, что дома уже имеется, чтобы не покупать лишнего. Отправляясь за покупками, составляйте список нужных товаров и воздерживайтесь от импульсивных покупок.

· Делайте заготовки: пора отыскать старые поваренные книги и найти способ сохранить продукты на длительный срок. Заготовки позволяют предотвратить потерю плодово-овощной продукции.

· Задумайтесь над своими стандартами красоты: должна ли морковка быть идеально прямой? Или яблоко — без единого пятнышка? Осознайте свою пристрастность и в следующий раз попытайтесь вместо поисков ”идеального” яблока взять обычное, не самое привлекательное.

· Организуйте свой холодильник: размещайте скоропортящиеся продукты на первом плане, чтобы не забыть употребить их в первую очередь. По возможности избавляйтесь от лишней упаковки, чтобы можно было визуально заметить еще самые первые признаки порчи продукта.

· Доедайте остатки блюд: этим вы, во-первых, не даете пропасть продуктам, а во-вторых, экономите время и деньги.

· Готовьте смузи: если вы заметили, что фрукты в корзинке начали терять форму, спасите все, что можно спасти, и приготовьте вкусный смузи.

· Замораживайте продукты: глубокая заморозка — один из лучших способов хранения пищи.

· Не воспринимайте рекомендательный срок хранения ”parim enne” как обязательный — он указан производителем как дата, до которой продукт сохраняет наилучшие вкусовые качества. Учтите, что это минимальный срок хранения и, как правило, после его истечения никакой опасности для потребителя продукты не представляют.

· Компостирование — хороший способ извлечь пользу из неизбежных пищевых отходов. Если у вас нет возможности компостировать пищевые отходы, собирайте пищевые и другие биологические отходы отдельно от смешанных бытовых отходов.

Коронавирус COVID-19

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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