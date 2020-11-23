Министерство окружающей среды: ”невидимые отходы” оказывают на окружающую среду большее воздействие, чем видимые

”Термин ”невидимые отходы” звучит несколько фантастично, но это вполне реальная проблема: производство каждой новой вещи всегда приводит к появлению большого количества отходов, которых потребитель просто не видит. Однако воздействие невидимых отходов на окружающую среду зачастую даже больше, чем от старых и сломанных вещей”, — сказал вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

На сайте также представлены примеры возникновения невидимых отходов при производстве джинсов, смартфонов или ноутбуков, а также рекомендации, как потреблять разумнее, чтобы в результате образовывалось меньше отходов. Проверьте свои знания: https://www.nähtamatudjäätmed.ee/ru/

Чтобы сделать производство и потребление более экологичным и сократить его негативное воздействие на природу и здоровье человека, важно продлить срок службы товаров и сделать их максимально простыми в ремонте и переработке — как это предусмотрено в Европейском зеленом соглашении.

”Например, производство джинсов или любых хлопковых брюк начинается с выращивания хлопка, которое оказывает большое влияние на экологию в результате применения средств защиты растений и практик интенсивного землепользования. В процессе переработки хлопка в ткань, используется только часть сырья, а остальное тратится впустую. При обработке тканей также используются различные химические вещества — от красителей до, например, защищающих от влаги средств, смягчителей и прочего. Все это загрязняет окружающую среду и напрямую влияет на здоровье людей”, — перечислил Хейнма.

Перед покупкой новой вещи каждый должен подумать, действительно ли она ему нужна. Если старая вещь сломалась, может быть ее можно починить? Или купить подержанную вещь? ”Если эти варианты невозможны, мы рекомендуем потребителям выбирать качественные товары. Один из вариантов — поискать подтверждения экологичности товара и ответственности производителя на продуктах и на сайтах компаний”, — добавил Каупо Хейнма.

Предпоследняя неделя ноября объявлена Европейской неделей сокращения отходов (European Week for Waste Reduction). В ее рамках людей призывают избегать расточительства и расходовать ресурсы экономно.