Министерство финансов возбудило дело в отношении "Таллиннского гортранспорта"

Минфин начал расследование на основании Закона о госпоставке, который рассматривает подписание договора о поставке или рамочного договора без организации требуемого производства, - сказала пресс-секретарь министерства Кристина Хаавала.

"Было ли совершено правонарушение или нет, выяснится в ходе разбирательства", - отметила она.

В середине октября вице-мэр Таллинна Калле Кландорф направил в Центральную криминальную полицию сообщение в связи с возможными нарушениями в TLT, но оттуда заявление переправили в Минфин для возможного возбуждения дела о проступке.

"Описанные в заявлении обстоятельства указывали на нарушение требований Закона о госпоставке, расследование по которому находится в компетенции Министерства финансов", - сказала пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфелдт.

Сообщение Кландорфа о возможном правонарушении в TLT касалось результатов внутреннего расследования, проведенного на предприятии.