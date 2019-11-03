Министерство финансов возбудило дело в отношении "Таллиннского гортранспорта"

Минфин начал расследование на основании Закона о госпоставке, который рассматривает подписание договора о поставке или рамочного договора без организации требуемого производства, - сказала пресс-секретарь министерства Кристина Хаавала.
"Было ли совершено правонарушение или нет, выяснится в ходе разбирательства", - отметила она.
В середине октября вице-мэр Таллинна Калле Кландорф направил в Центральную криминальную полицию сообщение в связи с возможными нарушениями в TLT, но оттуда заявление переправили в Минфин для возможного возбуждения дела о проступке.
"Описанные в заявлении обстоятельства указывали на нарушение требований Закона о госпоставке, расследование по которому находится в компетенции Министерства финансов", - сказала пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфелдт.
Сообщение Кландорфа о возможном правонарушении в TLT касалось результатов внутреннего расследования, проведенного на предприятии.
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