Министерство финансов — создающейся коалиции: денег нет

Создатели новой коалиции для покрытия своих обещаний должны будут урезать где-то в другом месте, потому что свободных денег нет, пишет Eesti Päevaleht.
Формирующие новое правительство Центристская партия, EKRE и Isamaa две недели ведут переговоры. Многие более важные темы отодвинуты на конец переговоров. Они предполагают денежные расходы, и поэтому эти расходы хотят обговорить вместе. Среди политиков ходит городская легенда, что в госбюджете 250 млн свободных денег, которые новая коалиция может распределить по своему усмотрению. Распределяя эти 250 млн, Центристская партия и Партия реформ даже успели поссориться, потому что первая обвинила вторую в желании отхватить все 250 млн себе для покрытия своих обещаний. Но у Министерства финансов об этом свое представление.
"Нет таких свободных денег, которые распределять", — сказал министр финансов Тоомас Тынисте. Он пояснил, что на самом деле уходящее в отставку правительство уже распланировало все государственные деньги на следующие четыре года в государственной бюджетной стратегии. Последняя одобренная бюджетная стратегия в общих чертах устанавливает госбюджеты до 2022 года. Этой весной новое правительство сможет начать обсуждать новую бюджетную стратегию, которая действует до 2023 года. Бюджетная стратегия учитывает прогнозируемый на следующие четыре года экономический рост и все доходы и расходы.
Правда, что доходы государства все время растут, но расходы тоже растут. Тынисте привел в пример социальный налог, одна часть от роста которого пойдет сразу Больничной кассе и по росту другой части индексируют пенсии, то есть эти деньги пойдут на повышение пенсий. Свободные деньги в такой ситуации образуются минимально, поэтому все желания потратить в то же время означают необходимость урезать где-то в другом месте или повысить налоги.
В действительности для следующего правительства все еще печальнее. А именно, выяснилось, что часть денег следующего правительства правительство Юри Ратаса потратило еще в 2018 году.
Министерство финансов объяснило, что по базовому закону о государственном бюджете бюджет правительственного сектора должен быть в структурном балансе. Дефицит максимум в 0,5% от ВВП разрешен только тогда, если в предыдущие годы бюджет правительственного сектора был в профиците. По состоянию на конец 2018 года структурная позиция, очевидно, в кумулятивном дефиците, что означает, что бюджет на 2020 год нужно составить по меньшей мере в структурном балансе.
Поскольку по последней оценке экономика превышает свой балансовый уровень, для достижения структурного баланса нужно составить бюджет в номинальном профиците. На следующей неделе Департамент статистики представит информацию о том, насколько бюджет был в дефиците в 2018 году. От этого, в свою очередь, зависит, можно ли будет вообще позволить себе какие-то крупные расходы в следующем году. Точные цифры, которым должен соответствовать бюджет на следующий год, выяснятся после того, как будет готов весенний экономический прогноз Министерства финансов в начале апреля.