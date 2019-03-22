Министерство финансов — создающейся коалиции: денег нет

Правда, что доходы государства все время растут, но расходы тоже растут. Тынисте привел в пример социальный налог, одна часть от роста которого пойдет сразу Больничной кассе и по росту другой части индексируют пенсии, то есть эти деньги пойдут на повышение пенсий. Свободные деньги в такой ситуации образуются минимально, поэтому все желания потратить в то же время означают необходимость урезать где-то в другом месте или повысить налоги.

В действительности для следующего правительства все еще печальнее. А именно, выяснилось, что часть денег следующего правительства правительство Юри Ратаса потратило еще в 2018 году.

Министерство финансов объяснило, что по базовому закону о государственном бюджете бюджет правительственного сектора должен быть в структурном балансе. Дефицит максимум в 0,5% от ВВП разрешен только тогда, если в предыдущие годы бюджет правительственного сектора был в профиците. По состоянию на конец 2018 года структурная позиция, очевидно, в кумулятивном дефиците, что означает, что бюджет на 2020 год нужно составить по меньшей мере в структурном балансе.

Поскольку по последней оценке экономика превышает свой балансовый уровень, для достижения структурного баланса нужно составить бюджет в номинальном профиците. На следующей неделе Департамент статистики представит информацию о том, насколько бюджет был в дефиците в 2018 году. От этого, в свою очередь, зависит, можно ли будет вообще позволить себе какие-то крупные расходы в следующем году. Точные цифры, которым должен соответствовать бюджет на следующий год, выяснятся после того, как будет готов весенний экономический прогноз Министерства финансов в начале апреля.